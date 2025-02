Ni Messi ni él: Cristiano Ronaldo contó quién es el verdadero ídolo de su hijo

Cristiano Ronaldo siempre fue el centro de atención en el mundo del fútbol. Su talento, su ambición y su histórica rivalidad con Lionel Messi marcaron una época inolvidable. Pero en su propia casa, la figura de CR7 no es la más admirada.

En una entrevista con Edu Aguirre, que se emitirá completa el próximo lunes en La Sexta, el portugués confesó que su hijo Mateo tiene un ídolo que no es ni él ni Messi. "Le gusta mucho Mbappé. Me pica y me dice 'papá, Mbappé es mejor que tú'", reveló entre risas el crack portugués.

El delantero francés, cuestionado hace unos meses, brilla ahora en el Real Madrid.

Lejos de molestarse, Cristiano se lo toma con humor y le responde con números en la mano. "Yo le digo 'nooo, papá es mejor que Mbappé, tengo más goles que él'", contó. Sin embargo, no dudó en elogiar al delantero francés: "Lo veo como un crack".

El artillero del Al-Nassr también recordó su propia infancia y cómo su mentalidad lo llevó a la cima. "Nunca tuve un ídolo al que quisiera imitar. Odiaba perder y lloraba. Me llamaban 'el llora' por eso", confesó. Ese fuego competitivo sigue intacto: "Sigo con esa mala hostia de perder en la cancha. No soy perfecto, pero es mi manera de ser".

El crack portugués junto a toda su familia (Foto: @Cristiano)

El testimonio del portugués dejó ver el lado más íntimo de su vida familiar. Sus hijos, aunque lo admiran, no dejan de cuestionarlo. "A veces llego a casa y mis hijas me reprochan: 'Papá, ¿por qué hablabas así con el árbitro?, ¿Por qué levantabas los brazos?'. Pero bueno, papá es así y ya está", cerró Ronaldo con una sonrisa.