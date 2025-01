La divertida revelación de Almendra y Balboa sobre la obsesión de Costas en Racing

Racing está pasando por un gran momento. Tras el gran 2024 que tuvo, arrancó este 2025 de la mejor manera posible, con dos triunfos en las primeras dos fechas, un andar arrollador y una gran cuota goleadora. Primero derrotó como visitante 3-1 a Barracas Central y luego, este jueves, aplastó por 4-0 a Belgrano en Avellaneda ante su público. Todos están muy ilusionados con este presente, especialmente Gustavo Costas.

El DT está viviendo su sueño tanto desde su rol profesional como en su calidad de hincha. De hecho, en su última conferencia de prensa aseguró que este equipo es el mejor que dirigió en su vida. Sin embargo, hay algo que no se puede sacar de la cabeza, y le traslada esa obsesión a sus dirigidos: la Recopa Sudamericana, en la que tendrán que medirse en febrero contra Botafogo por un nuevo título internacional.

Los graciosos comentarios de Almendra y Balboa sobre Costas

Así lo reveló Agustín Almendra luego del encuentro ante el Pirata: "Todo el día hay que penar en la Recopa. Dice: 'Te vas a tu casa, pensá en la Recopa; estás comiendo, la Recopa'. Todo el día te vuelve loco con ese tema. Estábamos explicando algo y de la nada te dice: '¿En qué estás pensando?' Y vos tenés que contestar 'en la Recopa' porque si no te reta", contó entre risas el ex Boca ante el micrófono de TyC Sports.

En la misma sintonía, Adrián "Rocky" Balboa, quien volvió a anotar este jueves, agregó más detalles sobre esta "locura" del entrenador: "Es verdad, me tocó apenas llegué. En ese momento no se lo dije porque te agarra desprevenido. 'La Recopa', me contestó. Ahora ya todos saben que la respuesta es 'la Recopa', es muy divertido...", relató el delantero uruguayo.

Evidentemente, Costas no se conforma con haber ganado la Copa Sudamericana, con la que cortó 36 años de sequía internacional, y logra contagiarle su entusiasmo a sus jugadores. Racing recibirá a Botafogo por el partido de ida el jueves 20 de febrero a las 21.30, mientras que le revancha en Rio de Janeiro se jugará la semana siguiente, el jueves 27, a la misma hora.