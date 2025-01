La embelesada reacción de unos niños ante el saludo de Messi en el amistoso de Inter Miami en Perú

Si bien algunos pocos y contados hinchas de algunos clubes y países se toman el atrevimiento de abuchearlo e insultarlo, la realidad es que Lionel Messi no hace más que generar admiración en cada rincón del mundo por el que pasa. Ya sea para jugar un partido, oficial o no, o incluso solo porque está de visita, todos lo que lo ven quedan fascinados con su presencia, como sucedió la última noche en Perú.

Este miércoles, el Inter Miami jugó su segundo amistoso de pretemporada, luego de lo que fue el polémico choque ante América de México. En esta oportunidad, el rival de turno fue Universitario, que los recibió en el Estadio Monumental de Lima. Todos los presentes tenían un claro objetivo: verlo a Leo, ya fuera desde las gradas o desde el mismo campo de juego.

La reacción de los niños ante el saludo de Messi

Ya desde que los equipos salieron a la cancha la Pulga se ganó todas las miradas, incluso la de los rivales. Pero nadie se emocionó más que los niños que acompañaban a los jugadores. La transmisión pudo captar cómo durante el saludo protocolar, los chicos quedaban embelesados al ver pasar al 10 frente a sus ojos, mientras se les dibujaba una sonrisas de oreja a oreja e incluso algunos intentaban tocarle las manos, con la complicidad del propio astro rosarino.

Luego, el encuentro en sí mismo no tuvo demasiado que ofrecer a los espectadores. De ninguno de los dos lados se jugó con mucha intensidad y no hubo grandes emociones. El mismo Messi, más allá de algún breve destello, no brilló y terminó siendo sustituido al minuto 71 sin haber marcado goles ni dado asistencias. Sin embargo, eso no impidió que, ante su salida, todo el público presente en el estadio lo ovacionara.

La ovación del público ante la salida de Messi

El partido terminó con un discreto 0-0, tras lo cual Inter Miami se impuso 5-4 en la definición por penales. Las Garzas de Mascherano volvieron a ganar desde los doce pasos, como habían hecho anteriormente contra América. Sus próximos compromisos amistosos serán el domingo 2 de febrero ante Sporting San Miguelito en Panamá, luego el sábado 8 contra Olimpia en Honduras, y finalmente cerrarán la pretemporada con el clásico frente a Orlando City el viernes 14 en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, Florida.