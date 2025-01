El conmovedor video con el que Neymar anunció su vuelta al Santos

En junio de 2013, Neymar dejaba Santos para ir a jugar a Barcelona y brillar junto a Lionel Messi y luego Luis Suárez. Después se terminaría yendo al PSG y por último arribaría al Al-Hilal de Arabia Saudita. Sin embargo, muy condicionado por las lesiones, no pudo brillar en el último tiempo y parecía haber perdido la felicidad por el juego. Por lo tanto, este 2025, a 11 años y medio de su partida, llegó el momento para que por fin regresara a su tierra natal y al club que lo vio nacer.

Ney volverá a jugar para el Peixe, que acaba de recuperar la categoría tras su descenso a Segunda División en 2023. Su repatriación se hizo esperar y hubo muchos idas y vueltas en los últimos meses, pero finalmente la noticia se confirmó. El astro brasileño se despidió de la liga árabe y tiene todo listo para volver a calzarse la camiseta blanca con el dorsal número 10 en su espalda. A modo de anuncio, este jueves publicó un muy emotivo video en sus redes sociales que conmovió a todos los hinchas.

El video de Neymar por su regreso al Santos

En el mismo, repasa varios momentos importantes de su carrera con muchas imágenes de archivo, como su debut en el fútbol profesional, su paso por los distintos clubes en los que jugó, la Selección brasileña, festejos y títulos ganados, entre otras cosas. Mientras, de fondo, suena "Todas as Coisas" del cantante brasileño Fernandinho. Y en el medio, dejó un muy sentido mensaje para los fanáticos.

"Siento como si estuviera retrocediendo en el tiempo. Estoy reunido aquí con mis amigos y familiares. Me ayudaron a escribir algunas cosas, solo que no llegaré hasta mañana. Mi familia y amigos ya saben mi decisión. Firmaré contrato con Santos Futebol Clube", comienza a relatar Neymar en off. Y agrega en el mismo sentido: "Quiero agradecer a los fans de todo el mundo que realmente deseaban este momento. Han pasado casi 12 años desde que abandoné el Village más famoso del mundo y parece que fue ayer. Mi sentimiento por el club y la afición nunca ha cambiado".

"Solo Santos puede brindarme la atención que necesito para prepararme para los desafíos que enfrentaré en los próximos años. Y todos ustedes, independientemente del club al que apoyen, saben exactamente de lo que hablo. Espero que todos me acompañen en esta nueva etapa de mi vida", continúa. "Agradezco a todos los que me acompañaron, incluso en los momentos más difíciles, y fueron muchos. Solo jugando al fútbol, haciendo lo que más amo en la vida, soy feliz. Es un orgullo que no todo el mundo puede tener. Parece que estas palabras ya han sido escritas. Y tal vez ya lo eran", concluye, mientras la imagen cambia a la hinchada del Peixe en plano partido.

Tras un año y medio en el que apenas jugó unos 7 partidos con la camiseta de Al-Hilal, Neymar vuelve al club en donde se formó y debutó. En Santos estuvo unas 4 temporadas y media entre 2009 y 2013. Ganó 3 Campeonatos Paulistas (2010, 2011 y 2012), una Copa de Brasil (2010), una Copa Libertadores (2011) y una Recopa Sudamericana (2012). Durante esos años, entre las distintas competencias, disputó un total de 225 partidos, convirtió 136 goles y dio 69 asistencias.