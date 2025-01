El palito del DT del Sevilla al Colo Barco al revelar por qué ya no lo convoca: "Está buscando una..."

Valentín Barco dejó Boca hace un año siendo una de las grandes promesas del fútbol argentino. Sin embargo, tras su llegada al Viejo Continente, el Colo no logró consolidarse en el fútbol europeo como se esperaba. Con poca participación en su primer semestre en el Brighton & Hove Albion, el lateral izquierdo fue cedido al Sevilla a mitad de año en busca de más minutos y así poder mejorar su nivel.

No obstante, en el cuadro español tampoco encontró continuidad. Si bien fue titular en su debut ante el Girona, con el rápido cambio de técnico en el Sevilla el Colo perdió terreno. Desde octubre hasta la fecha, apenas jugó cuatro partidos, solo dos de ellos como titular, ambos por Copa del Rey ante equipos de la Segunda División española.

El futuro del Colo Barco está lejos de Sevilla. (Foto: Archivo)

Con el comienzo de 2025, el fútbol español retomará su marcha y este fin de semana se jugarán los 16avos de final de la Copa del Rey en España, instancia en la que el Sevilla se enfrentará al Almería. Tras haberse perdido el último partido del año frente al Real Madrid, Barco volvió a quedarse afuera de la lista de convocados y su futuro parece estar lejos de tierras andaluzas. En conferencia de prensa, Xavier García Pimienta, entrenador del Sevilla, no se guardó nada y explicó por qué ya no convoca al argentino: "No tiene minutos por la razón que sea y solicita salir. Me imagino que está intentando buscar una salida". Además, el DT español reveló que Barco le pidió que no lo convoque para el encuentro de este sábado: "Hoy va a entrenar normal, y es cierto que ha pedido no viajar mañana".

Luego justificó su decisión de no convocar al lateral argentino con argumentos futbolísticos y le tiró un palito: "Es un chico que tiene mucha calidad y me veo en la obligación de tomar decisiones. Hay que tener en cuenta las situaciones ofensivas y defensivas. Tiene calidad y no tengo nada que reprocharle, pero no jugó más porque considero que hay compañeros que lo han hecho mejor. Tenemos que traer jugadores que realmente mejoren lo que tenemos aquí. Si se va del club, lo entenderé".

Desde su llegada al conjunto andaluz a mitad de año, Barco disputó solo 9 partidos, cinco de ellos como titular, en los que aportó una asistencia. Si se suman los encuentros disputados con el Brighton, fueron apenas 16 en todo 2024. En las últimas semanas, el Porto de Portugal mostró interés en el lateral argentino, pero hasta el momento el cuadro luso no ha presentado ninguna oferta al conjunto inglés.