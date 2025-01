La decisión de la Liga Profesional por el lamentable estado de algunos campos de juego

El arranque del torneo Apertura trajo consigo un problema recurrente en el fútbol argentino: el pésimo estado de los campos de juego. Luego de disputarse la primera fecha, la Liga Profesional emitió un comunicado en el que advierte a los clubes sobre la necesidad de presentar estadios en condiciones óptimas. En caso contrario, podrían tomarse medidas como sanciones o hasta la reubicación de partidos en otras sedes.

El comunicado de la Liga Profesional de Fútbol

Dado los malos estados de varios campos de juego, la LPF ha advertido a los clubes para que mejoren las condiciones, con el riesgo de que sean pasibles de un cambio de escenario, más allá de las multas pertinentes. pic.twitter.com/hGcJuGWP01 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) January 29, 2025

Desde la LPF aseguraron que no buscan sancionar a los clubes, pero que el mal estado de los estadios atenta contra el espectáculo y la seguridad de los jugadores. "No queremos llegar a ese extremo, pero si esto no mejora, vamos a tomar medidas", indicaron en el comunicado. Con este mensaje, la presión recae sobre los clubes, que deberán responder con acciones concretas si no quieren exponerse a posibles sanciones.

El Amalfitani, en la mira

Uno de los casos más evidentes fue el de Vélez, que recibió a Platense en un campo de juego del José Amalfitani cubierto de arena y con visibles pozos. El terreno había sido resembrado tras un recital de Airbag, pero no llegó en buenas condiciones al debut del vigente campeón. La situación generó críticas y malestar, ya que afectó el desarrollo del juego y puso en riesgo a los jugadores.

El Minella, la casa de Aldosivi

Otro escenario preocupante es el Estadio José María Minella, en Mar del Plata. Aldosivi debe recibir allí a Defensa y Justicia, pero el césped quedó muy dañado luego de un show de Emilia Mernes el 25 de enero. La Liga ya puso la lupa en este caso y exigió soluciones inmediatas.

El Cilindro se renueva

En tanto, Racing tomó cartas en el asunto y decidió renovar completamente el césped del Cilindro. La decisión fue impulsada por Gustavo Costas, quien no quería repetir los problemas de 2024, cuando la cancha de la Academia fue tan cuestionada que el equipo perdió su localía en la Copa Sudamericana. Ahora, la expectativa es que el campo esté en óptimas condiciones para la Recopa ante Botafogo.