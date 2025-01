Qué dijo Zeballos en su vuelta al equipo de Copa Davis tras su conflicto con Coria: “Todo pasa por algo”

Este jueves, el equipo argentino de Copa Davis vuelve a la actividad y lo hará con un nuevo capitán: Javier Frana, medallista olímpico en Barcelona 1992, que sucedió a Guillermo Coria luego de un ciclo marcado por la inestabilidad. Argentina chocará en Oslo con Noruega, que tendrá a Casper Ruud como figura, por la primera ronda de los Qualifiers.

En el equipo nacional habrá un regreso estelar que no pasó desapercibido: el de Horacio Zeballos, exnúmero 1 en dobles y el mejor argentino en la historia de la disciplina, que desde 2022 no compite en Copa Davis por conflictos con el antiguo entrenador Guillermo Coria, quien insólitamente lo marginó además de los Juegos Olímpicos de París 2024 cuando el marplatense era el líder del ranking.

Mirá el video

Zeballos regresa al equipo tras tres años y la Davis marcará su debut en la temporada, ya que un desgarro de su habitual pareja en el circuito, el español Marcel Granollers, los dejó fuera del Australian Open a días de comenzar el torneo. Zeballos y Granollers, de 39 y 38 años, respectivamente, descendieron al 7º puesto del ranking.

Pero Cebolla está entusiasmado por lo que viene y por volver a representar a su país. En una reciente entrevista con el periodista Sebastián Torok, intentó dejar atrás el tumultuoso pasado, los conflictos internos y un ciclo para el olvido para centrarse en el duelo ante Noruega: “Estoy con muchísimas ganas, súper confiado y sé que voy a dar lo mejor de mí. Confío en que voy a jugar bien más allá de no haber podido competir”, aseguró.

Navone, Zeballos, Etcheverry, Díaz Acosta y Molteni conformarán el equipo. (Foto: @AATenis)

Dio su opinión sobre Frana, flamante capitán del equipo y también antiguo comentarista de televisión, a quien respaldó: “Me siento muy a gusto con él. Es una persona que respeto muchísimo como capitán porque me encanta la manera en la que ve el tenis y cómo lo transmite. Siempre cuando veía sus comentarios en la televisión me gustaban. Hemos tenido lindas conversaciones. Me gusta mucho el equipo. También me gusta que esté el Gordo (Eduardo) Schwank ayudándolo, de subcapitán, porque es una persona que conozco hace muchísimos años, hemos competido juntos y que tiene una gran noción del tenis”, expresó, mencionando a Schwank, con quien protagonizó en el pasado algunas batallas por Copa Davis.

Finalmente, habló de lo que marcó su 2024: el vínculo con Coria. Ambos se lanzaron dardos a lo largo del año pasado y si bien el Mago intentó suavizar la situación, Zeballos no se lo permitió y fue contundente cuando explicó los motivos de su ausencia en el equipo argentino: dijo, sin vueltas, que se debía a la mala relación con el capitán.

Javier Frana, flamante capitán, junto a Mariano Navone, ya en Oslo. (Foto: @AATenis)

Sin embargo, ahora, Zeballos quiere dejar el pasado atrás; aunque es incapaz de ocultar su frustración por no haber ido a París 2024 cuando estaba en la cúspide de su carrera. “En su momento lo viví con angustia, pero ahora ya está, ya pasamos la página y estoy enfocadísimo en lo que se viene. Estoy completamente enfocado en el nuevo capítulo”, se sinceró.

“Ya estoy tranquilo, estoy bien, no tengo nada contra Guillermo (Coria) y hay que mirar hacia adelante. Todo pasa por algo: lo bueno, lo malo… son circunstancias de la vida, no todo puede ser “pum para arriba” y eso te hace más fuerte. Otro de los objetivos que yo quería cumplir era ser número uno del mundo y para serlo no podés ser débil; tenés que ser muy fuerte mentalmente. Y, quizás, lo que pasó me ayudó a levantar mi nivel”. Vuelve una figura del dobles como Horacio Zeballos y el equipo argentino de Copa Davis quiere recuperar el protagonismo internacional que merece. Javier Frana, el encargado de conducir a los suyos hacia el objetivo.