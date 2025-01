Independiente Rivadavia va por un nuevo triunfo en el estreno de local

Con el objetivo de seguir con la onda verde, Independiente Rivadavia prepara su bautismo en el torneo Apertura en condición de local. La muy buena victoria en el estreno con el triunfo en Rosario estiró el buen momento del equipo y la idea será repetirlo en un Bautista Gargantini que lucirá colmado.

Desde las 21.30, la Lepra se medirá ante un golpeado Barracas Central, que no logró sumar en su presentación en el 2025. Lo del Guapo es a la inversa de lo que le ocurre al Azul porque estiró el mal momento con el que cerró la temporada pasada. De esa racha adversa intentará aprovecharse la tropa de Berti, que podría repetir el once.

Tonetto se mantendrá dentro del once.

El rendimiento en Rosario dejó más que conforme al entrenador de Independiente Rivadavia, al punto que volvería a repetir el once titular que ganó en el Coloso Marcelo Bielsa. El cambio de laterales le dio resultado y posiblemente Gómez conserve su lugar en el costado izquierdo de la defensa, con Peinipil en la derecha.

El resto del once también será idéntico, al margen de una duda planteada en la mitad de la cancha que se barajó durante las prácticas con el posible ingreso de Franco Bottari por Diego Tonetto, algo que no sucedería de arranque en el duelo de esta noche, sosteniendo al ex Maipú en la zona de volantes.