Tras la reaparición pública del Patón Bauza, su hijo dio detalles de su enfermedad: "Es una situación rara"

Edgardo Bauza es uno de los entrenadores más destacados del fútbol sudamericano del siglo XXI. Campeón de la Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo, ya había llevado 6 años atrás, en 2008, a Liga de Quito a ganar el máximo certamen continental de clubes. Al mando del cuadro de la capital ecuatoriana también consiguió levantar dos títulos de Primera División (2007 y 2010) y la Recopa Sudamericana 2010, por lo que se convirtió en un auténtico ídolo del club.

Tras su último paso por Rosario Central entre 2018 y 2019 (en el que se alzó con la Copa Argentina), debió alejarse de la dirección técnica debido a que le diagnosticaron demencia temporofrontal, una delicada enfermedad degenerativa. Debido a eso, se ha mantenido resguardado con su familia en Quito y tuvo muy pocas apariciones públicas desde entonces. La última fue este sábado en la "Noche Blanca", una fiesta en la que el Albo ecuatoriano presenta todos los años a sus refuerzos, y en la que aprovecharon para hacerle un merecido y emotivo homenaje en persona al Patón.

"Fue hermoso, muy cuidado, muy respetuoso. En un principio me daba un poco de miedo de cómo podía reaccionar porque hace mucho que no sale de la casa. Después, la verdad que no me arrepentí para nada de haber ido. Fue muy lindo", comentó al respecto su hijo Maximiliano este lunes en diálogo con Radio La Red. "La realidad es que yo no sé si él se habrá dado cuenta de dónde estaba y de dónde era, pero estoy seguro de que todo ese cariño, los abrazos y la energía buena, los sintió, le llegó. Le hizo bien, no tengo dudas", agregó en la misma sintonía.

A su vez, dio detalles de la dolencia que atraviesa su padre: "La enfermedad tiene su repercusión en lo físico, pero es lo que menos se le nota. Es raro a veces verlo, es como que no está del todo. Es una situación rara". Y aclaró: "Él tiene demencia temporofrontal, que es conocida porque Bruce Willis también la padece. No es de las demencias más populares, pero, justo con eso y lo de Bruce Willis, se hizo más conocido el término".

En ese sentido, explicó cómo es el día a día de Bauza: "Él sale a caminar dos veces por día por el barrio cerrado donde vive, acompañado, pero no más que eso. No se sabe por qué tiene esta enfermedad. La única sospecha que tenemos es sobre la película ‘La verdad oculta’, de Will Smith, de jugadores de fútbol americano y muchos deportistas que se dañan la cabeza. Es una de las posibilidades, pero es un estudio que se hace post-mortem y lo haríamos para sacarnos la duda", concluyó Maximiliano.