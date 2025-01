Qué dijo el Tata Martino sobre la posibilidad de dirigir a Botafogo: "Tomé la decisión de..."

Botafogo viene de tener un 2024 inolvidable, en el que ganó su tercer Brasileirao tras casi 30 años de sequía y se consagró campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Artur Jorge, el DT responsable de estos logros, recientemente dejó el club para ir a dirigir al Al-Rayyan de Qatar, por lo que el cuadro de la Estrella Solitaria comenzó a buscar quien lo remplazara.

Entre los distintos entrenadores que comenzaron a sonar, como el portugués Vasco Matos y el español Rafa Benítez, el principal apuntado fue Gerardo Martino. El ex estratega de Newell's, Barcelona y la Selección argentina viene de finalizar su vínculo con el Inter Miami tras ganar la Supporters' Shield en 2024, pero con el que quedó eliminado sorpresivamente en la primaria instancia de Playoffs de la MLS.

La respuesta del Tata Martino sobre la posibilidad de dirigir a Botafogo

Este lunes, fue consultado sobre la posibilidad de dirigir al Fogão en diálogo con Radio Monumental de Paraguay y su respuesta fue tajante: "Cuando dejé el Inter, dije que necesitaba estar en Rosario. Tomé la decisión de no estar activo por unos meses y eso es lo que pasará. No hay ninguna posibilidad de que esté trabajando en el corto plazo", aseguró de manera contundente el Tata.

En ese sentido, le preguntaron si había existido en efecto una propuesta desde Brasil, pero tampoco respondió afirmativamente: "Soy un poco reacio a hablar de propuestas. Lo importante es decir si las propuestas se concretan. En este caso, como no lo voy a hacer (ir a Botafogo), entonces no tiene mucho sentido decir si hubo una propuesta o no", apuntó.

"Me escapo de los lugares comunes, porque a nadie le interesa saber sobre algo que no va a suceder. Eso es poco importante", agregó Martino en la misma sintonía. Y, para darle un cierre definitivo al tema, insistió: "Voy a pasar unos meses en Rosario. Eso no se modifica".