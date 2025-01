La "locura" de Gómez Cora, entrenador de los Pumas 7s, en el bicampeonato en Perth

Los Pumas 7s regresaron a lo más alto del circuito mundial al consagrarse bicampeones en Perth, tras una victoria arrolladora en la final nada menos que ante los locales por 41-5. Y la alegría de los jugadores fue compartida, una vez concluida la final, con el gestor de esta “máquina de los sueños”, Santiago Gómez Cora, el entrenador del equipo desde hace más de una década y quien no pudo estar presente en Perth.

Gómez Cora debió someterse a una cirugía en la espalda y durante su proceso de recuperación no pudo viajar con sus dirigidos. ¿Cómo vivió, entonces, la conquista de los suyos a la distancia? De una forma muy particular, según él mismo reveló, y con locura incluida para intentar no afectar la dinámica familiar.

Matteo Grazziano, autos de tres tries en la final. (Foto: archivo)

“Voy a entrar en un hotel para estar tranquilo y no despertar a nadie de mi familia en el horario de la noche, para así también poder dormir durante el día y no alterar los hábitos de la casa”, explicó. “Todo el mundo tiene que estar despierto y haciendo cosas. Me voy a ir a un hotel para cambiar el huso horario y poder seguir a los chicos en el hora a hora del torneo”.

Gómez Cora mantuvo comunicación con sus ayudantes durante el circuito, pero solo interfirió cuando fue “sumamente necesario”. Antes de la final, detalló: “Es como si fuese un analista de video desde la altura, que es lo que veo en la televisión; es algo que siempre quisimos probar. Cómo se verá desde arriba en el vivo y poder pasar mensajes a cancha. Así que a la fuerza lo estoy haciendo”.

¡La locura de Santi Gómez Cora reflejada en las palabras de Santi Álvarez tras el título de Perth!



uD83DuDCFA Mirá todo el Circuito Mundial de Seven en #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/JGCu3hHDGT — ScrumRugby (@ScrumESPN) January 26, 2025

Luego de lograr el título en Perth, los jugadores hicieron a su entrenador parte del festejo. Marcos Moneta lo contactó por videollamada e incluso lo involucró en una entrevista postpartido junto al capitán Santiago Mare. Tras la victoria, Santiago Álvarez, otro referente de estos Pumas 7s, también le mandó un saludó, le agradeció y reconoció: “Jugamos un poco por él”.