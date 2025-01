Independiente Rivadavia prepara el debut de local con dos dudas en el once

Luego de la gran victoria en el torneo Apertura ante Newell's por 1 a 0, Independiente Rivadavia prepara su bautismo en condición de local. Este martes desde las 21.30, la Lepra se medirá contra Barracas Central en el Bautista Gargantini, en el marco de la fecha 2 del certamen doméstico.

Conforme con el rendimiento de su equipo, Alfredo Berti mantiene un par de dudas en el once titular que espera por el Guapo de Insúa: la primera está en la defensa y la segunda se encuentra en la mitad de la cancha. Con la práctica de este lunes, quedará develado el misterio.

Uno de los signos de pregunta cae sobre el lateral izquierdo de la defensa. Ante NOB, el entrenador cambió a último momento y sorprendió a todos: adentro Peinipil como número 4 y al carril zurdo pasó Gómez, quedando afuera del once Thomas Ortega. De hecho, ambos marcadores de punta elaboraron la jugada del gol (centro de Gómez, tanto de Peinipil).

Tonetto, uno de los interrogantes.

Si bien es cierto que fue una improvisación que salió a la perfección, habrá que ver si el entrenador mantiene a Gómez en un puesto que no es el suyo o si le da lugar a Ortega, uno de los dos jugadores que llegaron para ocupar la posición que dejó vacante la salida de Ostchega.

La otra duda está en la mitad del campo: Diego Tonetto y Tomás Bottari pelean por ser el cuarto volante. En Rosario arrancó Tone y luego fue reemplazado por el ex Nueva Chicago, en una posición que no termina de tener un dueño absoluto. El resto del once se perfila con Centurión, Peinipil, Villalba, Studer, Gómez u Ortega, Cardillo, Amarfil, Tonetto o Bottari, Sequeira, Villa y Ramis.