El 5 extranjero que busca incorporar River antes de que cierre el mercado de pases

River Plate se ha reforzado muy bien para esta temporada 2025. Llegaron este verano Gonzalo Tapia, Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta, Giuliano Galoppo, Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Rojas, y están a nada de poder oficializar a Lucas Esquivel como octava incorporación. Sin embargo, con el cierre del mercado de pases programado para este viernes 31, están dispuesto a ir por más.

"Tenemos un plantel numeroso. No vamos a dar por cerrado el mercado ni nada. Hasta que no termine, no lo voy a garantizar. Veremos qué posibilidades se presentarán", había advertido días atrás Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. En ese sentido, buscarán sumar en esta semana a un 5, una de las posiciones clave que menos termina de convencer tanto al DT como al público, con Enzo Pérez como titular y con Matías Kranevitter y Rodrigo Villagra como alternativas.

Kevin Castaño es el 5 que quiere River. (Foto: @kevincasta5)

El principal apuntado es Kevin Castaño, volante central colombiano que viene de ser subcampeón de la Copa América, en la que sumó minutos en la final contra Argentina, y que actualmente milita en el Krasnodar de Rusia. Ya el Muñeco y su cuerpo técnico habían puesto los ojos en él a principios de año, pero lo habían dejado un poco de lado mientras negociaban por otros refuerzos y tramitaban la salida de algunos jugadores como Nicolás Fonseca y Adam Bareiro para liberar el cupo de extranjero.

Si bien no está teniendo demasiado protagonismo en su actual club, con el que tiene contrato hasta 2028, el principal problema para incorporarlo es que los Toros no quieren desprenderse de él si no es con una venta y pretenden nada menos que 10 millones de dólares por la totalidad de su pase. Desde River no tienen intención de pagar semejante suma y están a la espera de que bajen el monto y poder comprar un porcentaje de su ficha, no el 100%.

Castaño, de 24 años de edad, debutó en 2020 en Águilas Doradas de Colombia, luego pasó por Cruz Azul de México y de allí fue vendido al Krasnodar. Además, ya acumula 16 partidos con la Selección colombiana. En la presente temporada con el cuadro ruso, acumula 20 partidos (8 como titular), en los que convirtió 1 gol, dio 3 asistencias y recibió 4 tarjetas amarillas entre la liga y copa nacionales.