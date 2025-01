La inesperada comparación de Mariano Navone en la previa a la Copa Davis: "Me parezco a Colapinto…"

Mariano Navone, tenista oriundo de 9 de Julio y una de las caras nuevas del equipo argentino en la Copa Davis, dio una entrevista en la previa al viaje hacia Oslo y dejó una declaración que sorprendió a todos: se comparó con Franco Colapinto, el joven piloto argentino que brilla en la Fórmula 1.

“Es verdad que me parezco a Colapinto en que fue una evolución muy rápida. Me pasó todo muy rápido, como a él. En pocos meses pasé de estar siendo el 120° del ranking ATP a clasificarme para los Juegos Olímpicos y ahora jugar la Copa Davis. Es una evolución que me llena de orgullo porque fue fruto de mucho esfuerzo”, destacó el actual número 47 del mundo en diálogo con ESPN Tenis.

Navone, convocado por el capitán Javier Frana tras las ausencias de Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, vivirá en Oslo su debut en esta emblemática competencia. Sobre esta experiencia, el tenista aseguró que siempre fue uno de sus grandes sueños: “Después de los Juegos Olímpicos, la Copa Davis era lo máximo. Tener la oportunidad de representar al país en estas dos competencias es algo único”.

Argentina rumbo a Noruega para la Copa Davis uD83CuDDE6uD83CuDDF7??uD83CuDDF3uD83CuDDF4



uD83DuDD39 Debut como capitán de Javier FranauD83CuDDE6uD83CuDDF7

uD83DuDD39 Mariano NavoneuD83CuDDE6uD83CuDDF7 y Facu Díaz AcostauD83CuDDE6uD83CuDDF7 debutan como jugadores en el equipo.

uD83DuDD39 También estarán: Tomás Etcheverry, Andrés Molteni y Horacio Zeballos. pic.twitter.com/3UMQw7uLHc — Argentenista (@argentenista) January 25, 2025

El ascenso de Navone en 2024 fue meteórico. En solo cuatro meses, pasó del puesto 125° al Top 30, acumulando hitos como su participación en los Juegos Olímpicos, finales en el ATP 500 de Río y Bucarest, y una semifinal en Marrakech. Su crecimiento no solo impactó en los números, sino también en su confianza y en la valoración de su equipo técnico.

Argentina enfrentará a Noruega el 30 y 31 de enero, en la primera ronda de los Qualifiers 2025, sobre superficie rápida y bajo techo en el Fjellhamar Arena, a las afueras de Oslo. Además de Navone, el equipo lo integran Tomás Etcheverry, Horacio Zeballos, Andrés Molteni y Facundo Díaz Acosta. La serie será clave para mantener la ilusión en una competencia que, a partir de este año, estrena un renovado formato que regresa al tradicional local y visitante en la segunda fase.

Con una evolución notable y un entusiasmo contagioso, Mariano Navone encara el desafío como protagonista de un equipo que busca consolidarse en el panorama internacional del tenis.