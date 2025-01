La advertencia de Gago al “mundo Boca” tras el pobre 0-0 ante Argentinos: “Sin dudas que falta…”

Boca Juniors tuvo un muy magro debut en la Liga Profesional como local ante Argentinos Juniors. Tras el espectacular mercado de pases que realizó y el 5-0 en Copa Argentina contra Argentino de Monte Maíz, se esperaba que pudiera imponerse con autoridad ante el rival y hacer valer la localía. Sin embargo, se encontró con una visita muy dura que llegó a incomodarlo bastante y que hasta estuvo cerca de quedarse con los tres puntos. Finalmente, todo terminó en un pobre empate 0-0.

Luego del partido, Fernando Gago habló en conferencia de prensa e hizo un balance de lo que fue esta primera presentación: "Por momentos no salió lo que queríamos hacer, más en el segundo tiempo. En el primero no pudimos contrarrestar la forma en que queríamos presionar. Nos costó recuperar la pelota para poder atacar rápido y, cuando la teníamos, no podíamos pasar a una situación más ofensiva", comenzó su análisis.

En ese sentido, agregó: "Empezamos a darle mucha iniciativa al rival. El equipo estaba preparado para tener ese protagonismo. Y en el segundo tiempo lo sostuvimos más y el partido se hizo más disputado, tanto en la fase defensiva como en la ofensiva. Hay muchas cosa para mejorar y otras para mantener. Es uno de los primeros partidos del año y eso implica que tenemos que agarrar ritmo futbolístico", reconoció.

Por otro lado, Pintita habló de la adaptación de los refuerzos: "Alan Velasco y Rodrigo Battaglia van a ir tratando de sumar minutos de entrenamiento y de fútbol. Hay situaciones de juego que van a ir pasando y van a ir rotando futbolistas independientemente de que lo que se haga el día del partido, porque necesito un equipo fresco siempre. La construcción es que los chicos que llegaron se acoplen a lo que es el club, lo que quiere el entrenador, lo que es el vestuario y a partir de eso y agarrando forma futbolística", apuntó el DT.

Por último, finalizó con una última advertencia para los hinchas: "Sin dudas que falta tiempo para ver el Boca que yo quiero. Es el primer partido del torneo y se incorporaron jugadores nuevos. No es de un día para el otro agarrar el ritmo de la pelota y sacarse las sensaciones de la pretemporada que fue fuerte. Los primeros partidos lógicamente pueden costar, pero necesitamos ganar y necesitamos el funcionamiento lo más rápido posible. Trabajaremos para que suceda en el tiempo más corto posible", sentenció Gago.