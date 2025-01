El destacado juvenil de River y la Sub 20 de Argentina que buscan desde Europa

No es novedad decir que las Inferiores de River Plate son una de las más fuertes (si no la más) del fútbol argentino. No por nada es el equipo que más jugadores formados en su cantera aportó a lo largo de la historia a la Selección, así como también lo hizo este 2025 en la Sub 20 de Diego Placente para el Sudamericano de Venezuela, con 4 jugadores en total (o 5 si se considera al Diablito Echeverri, que ya no está más en el club).

Justamente, uno de ellos, que tuvo una destacada actuación el viernes en el debut con la histórica goleada de la Albiceleste 6-0 en el clásico ante Brasil, está en el radar de un importante equipo español. Se trata de Ian Subriare, autor del primero de los seis goles a los 6 minutos del primer tiempo.

Ian Subiabre es buscado por el Villarreal. (Foto: @iansubiabre)

Según informó el sitio partidario La Página Millonaria, el Villarreal estaría interesado en incorporar al delantero de 18 años. El cuadro donde supo brillar Juan Román Riquelme durante la década de los 2000 y que actualmente cuenta en sus filas con el argentino campeón del mundo Juan Foyth, ya se habría comunicado con el entorno del jugador, quien recientemente cambió de representante y ahora tiene a su lado al "Pájaro" Claudio Paul Caniggia.

Igualmente, en el Submarino Amarillo no la tendrán sencilla si es que deciden avanzar por él. Lejos de querer desprenderse de su juvenil, que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, en Núñez no aceptarían un oferta por menos de lo que vale su cláusula de recisión, tasada en nada menos que 30 millones de dólares, por lo que es poco probable que salga en este mercado de pases.

El gol de Subiabre en la Sub 20 de Argentina ante Brasil

¡GOLAZO DE ARGENTINA! uD83CuDDE6uD83CuDDF7



Subiabre culminó una gran jugada para marcar el 1-0 ante Brasil en el CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS. pic.twitter.com/8tISs8Dh7B — DSPORTS (@DSports) January 24, 2025

Subiabre, nacido el 1 de enero del 2007, viene de ser campeón del campeonato de Reserva en 2024 con River y ya acumula 4 partidos con la Primera, 3 de ellos por torneos nacionales y el restante ante Deportivo Táchira por Copa Libertadores. Además, es una de las mayores promesas de las juveniles de Argentina, siendo titular de la Sub 20 en el Sudamericano y habiendo disputado en 2023 el Mundial Sub 17.