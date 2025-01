La “locura” que reveló Gustavo Costas tras el 3-1 de Racing a Barracas: “No me fui de vacaciones y me…”

Tras la trabajada victoria frente a Barracas Central por 3 a 1, Gustavo Costas no ocultó su satisfacción con el rendimiento del equipo en el inicio del Torneo Apertura. “Vi bien al equipo y a los jugadores muy motivados. Todos tenemos el hambre de llevar a Racing a lo más alto. No podemos relajarnos por haber ganado la Copa Sudamericana”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa, dejando claro que el objetivo es ir por más.

El DT resaltó el carácter del equipo para revertir un marcador adverso en una cancha complicada. “El rival defendió con todo, la cancha no estaba bien, y esos partidos nos complicaban el año pasado. Pero hoy generamos muchas chances, hicimos tres golazos y supimos mantener la calma”, expresó Costas, destacando la actitud ofensiva y los ajustes en el juego tras el gol de Bruera.

Con un plantel que sufrió bajas importantes como las de Juanfer Quintero y Roger Martínez, Costas explicó el esfuerzo que realizó para mantener la base campeona. “No me fui de vacaciones, me quedé 18 días hablando con ellos. Sé que tienen mucho más para darle a Racing, y no quería que se vayan”, confesó. Además, resaltó la aparición de jóvenes como Ramiro di Gregorio, quien tuvo una destacada pretemporada.

Otro punto alto fue el debut del ex Banfield Ignacio Rodríguez, quien jugó fuera de su posición habitual pero cumplió con creces. “Pareció que lleva dos años con nosotros. Es intenso, trabajador, y me voy contento con su rendimiento. Estos chicos con ganas aprenden rápido”, afirmó Costas, dejando entrever que confía en el potencial del plantel.

Por último, elogió la jerarquía de Luciano Vietto, autor de un golazo de tiro libre. “Apareció cuando más lo necesitábamos, como hacen los de otro planeta. Recién está al 80%, pero con el paso de las fechas va a dar mucho más”, cerró el técnico, dejando claro que Racing tiene motivos para soñar en grande.