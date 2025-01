Los convocados de Gallardo para el debut de River: el único refuerzo que no está y otras bajas

A poco más de un mes de su último partido oficial, River Plate se prepara para su debut en la Liga Profesional 2025 este sábado desde las 21.30 como visitante contra Platense. Será la primera prueba para este reforzado equipo de Marcelo Gallardo que tiene grandes aspiraciones para esta temporada, con la Copa Libertadores como gran objetivo y el Mundial de Clubes también en el horizonte.

El Muñeco tendrá un lindo desafío este año con el muy buen plantel que se armó este mercado de pases, con 7 incorporaciones que ya se sumaron y Lucas Esquivel como la octava, aunque aún no se integró al equipo. La mayoría de los jugadores ya pudieron ser probados en los amistosos de pretemporada, por lo que el DT decidió no complicarse y convocó a los mismos 23 que enfrentaron a México.

Los 23 convocados de Gallardo para el debut ante Platense. (Foto: River Plate)

Este viernes por la tarde se dio a conocer la lista de concentrados, compuesta por los arqueros Franco Armani y Jeremías Ledesma; los defensores Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Leandro González Pírez, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Gonzalo Montiel, Milton Casco y Marcos Acuña; los mediocampistas Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Maxi Meza, Santiago Simón, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini y Matías Rojas; y los delanteros Miguel Ángel Borja, Facundo Colidio, Pablo Solari y Gonzalo Tapia.

Se destaca la ausencia de Sebastián Driussi como el único de los refuerzos que llegaron que no fue llamado para esta oportunidad, ya que Gallardo considera que aún no está a punto futbolísticamente: no juega desde octubre. Algo similar sucede con Gonzalo Montiel en el aspecto físico, pero ante la baja de Fabricio Bustos por lesión, Cachete será seguramente titular.

El ex Independiente sufrió una sinovitis en su rodilla izquierda en la previa del amistoso ante México, por lo que también se perderá el debut contra Platense. El Pity Martínez tampoco podrá estar por cuestiones físicas, ya que se encuentra recuperándose de una sobrecarga. Además, Napoleón también dejó afuera a Rodrigo Villagra, Ramiro Funes Mori, Lucas Lavagnino y Agustín Sant'Anna. Por último, Franco Mastantuono y Agustín Ruberto no están a disposición por estar convocados a la Selección Sub 20 para el Sudamericano de Venezuela.