Es figura en la Premier League y quiere jugar en Boca: “Es un sueño de mi familia, somos muy hinchas”

El mediocampista paraguayo del Ipswich Town de Inglaterra, Julio Enciso, una de las grandes promesas de la Premier League y figura en la Selección paraguaya de Gustavo Alfaro, expresó su deseo de llegar a Boca, ya que "todos" en su familia son fanáticos del club "Xeneize".

El volante ofensivo de 20 años, quien recientemente dejó el Brighton, equipo en el que compartió plantel con el exjugador de Boca Valentín Barco, destacó que jugar en el conjunto de La Ribera es un sueño que aún tiene pendiente: "Ojalá algún día, Dios mediante, se pueda dar. Es un sueño de mi padre, de mi tío, de toda la familia. Somos muy de Boca. Somos muy fanáticos de todos los ídolos que tuvo el club", expresó el futbolista de la selección paraguaya en una entrevista televisiva.

Además, subrayó que aún no ha tenido contacto con el presidente, Juan Román Riquelme, ni con ningún miembro del Consejo de Fútbol: "Nunca tuve la posibilidad de hablar con Román. Es un ídolo para todos los hinchas, igual que el ‘profe’ Guillermo Barros Schelotto, con quien solía hablar cuando estaba en la Selección. Sería muy lindo", agregó.

Enciso mostró su fanatismo por Boca. (Foto: Archivo)

Por último, reveló los motivos que lo impulsan a querer defender los colores de Boca en algún momento de su carrera, además del fanatismo familiar. "Es una deuda pendiente, ojalá se pueda dar. Cuando fui a la Bombonera, la sensación fue muy linda, como cuando veía la Copa Libertadores de niño. Es una locura ver cómo empuja la hinchada, y ojalá algún día pueda sentirlo", concluyó.

No es la primera vez que el mediocampista demuestra su admiración por el club azul y oro. A principios de 2024, en una entrevista con DSports, había dicho: "Me gustaría jugar en un buen nivel, no quiero ir a un club tan grande como Boca siendo ya mayor. Estuve en la cancha de Boca, jugamos contra Libertad, pero fue durante la pandemia y no era lo mismo, no había público".

Fuente: NA