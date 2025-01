El sincericidio de Sebastián Domínguez tras debutar como DT de Vélez con un 0-3 ante Tigre: “Estoy…”

Vélez, el último campeón de la Liga Profesional, sufrió un duro golpe en su debut en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Sebastián Domínguez nunca encontró su ritmo en el partido y terminó siendo goleado 3-0 por el Tigre de Diego Dabove. Los goles del conjunto de Victoria llegaron por medio de un doblete de Ignacio Russo y un tanto de Martín Ortega. El exjugador del Fortín, quien dejó el club de Victoria para dirigir al equipo de sus amores, fue abucheado en el estadio José Dellagiovanna, donde los hinchas del Matador incluso le dedicaron un cántico: "Es para vos, es para vos, Domínguez...", coreaba el público.

Tras el encuentro, Domínguez brindó una conferencia de prensa en la que expresó su pesar por la derrota de su equipo: "Estoy golpeado por lo que ocurrió hoy. La realidad es que lo que intentamos con Vélez es jugar por las bandas. Sabíamos que Tigre hace lo mismo y iba a ser complicado. Tratamos de romper con Bouzat la línea de tres, pero nos costó. En el segundo tiempo lo intentamos, pero ellos consiguieron el gol. Perdimos muchas divididas".

La escalofriante lesión de Joaquín García

Por otro lado, esa no fue la única mala noticia para el Fortín. Joaquín García, lateral derecho del equipo, sufrió una escalofriante lesión en su tobillo derecho, aparentemente una fractura. Antes de conocer el alcance exacto de la lesión, el entrenador se mostró preocupado: "Joaquín García está complicado, por lo que vimos. Aún no tenemos el parte médico, pero la imagen no es buena".

En cuanto al mercado de pases, Vélez sufrió varias bajas y perdió a algunas de sus figuras más importantes, como Claudio Aquino y Valentín Gómez. En este contexto, Domínguez se refirió a lo que buscan reforzar antes de que cierre el mercado: "Estamos buscando jugadores con características similares a las de los volantes mixtos que nos permitieron jugar bien la temporada pasada".

Tigre le dio un duro golpe al campeón Vélez. (Fotobaires)

Finalmente, el entrenador palpitó el próximo encuentro de su equipo, que será ante Platense el martes a las 21:30 en el estadio José Amalfitani: "Veremos cómo llegan los jugadores durante la semana. Hoy tuvimos nuestro primer partido completo. Lo que vi es que falta ritmo. Creo que el equipo intentó hacer lo que le pedimos. Estamos en la última etapa de la pretemporada. A nivel individual, debemos competir de manera colectiva y respetar lo que veníamos haciendo como equipo", concluyó.