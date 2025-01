El jugador de Boca al que Ander Herrera destacó tras su llegada a Boca: "Es un futbolista especial, se nota"

Boca comenzó con la presentación oficial de sus nuevos refuerzos. El pasado jueves, el club de la Ribera le dio la bienvenida a Carlos Palacios y Ayrton Costas, quienes estuvieron acompañados por el presidente de la institución, Juan Román Riquelme. Hoy fue el turno de Ander Herrera, mediocampista español proveniente del Athletic Club de Bilbao, quien se convirtió en uno de los grandes bombazos del mercado de pases del fútbol argentino.

El jugador de 35 años, que ya debutó con la camiseta azul y oro en la goleada por 5-0 ante Argentino de Monte Maíz, por los 32vos de final de la Copa Argentina, fue uno de los puntos altos en el partido disputado en Santa Fe. A tal punto que se fue aplaudido por los hinchas presentes y, posteriormente, recibió el apodo de "Mago" en las redes sociales.

El elogio de Ander Herrera a Camilo Rey Domenech

Durante su presentación, Ander abordó varios temas, pero cuando se le consultó acerca de un futbolista con el que compartió cancha en Santa Fe, no dudó en llenarlo de elogios. Ese jugador es Camilo Rey Domenech, surgido de las Divisiones Inferiores del club y quien tuvo muy buenos rendimientos ante Juventude de Brasil y Argentino de Monte Maíz: "No me gusta individualizar mucho, porque creo que hay muchos futbolistas talentosos en el club, pero está claro que Camilo (Rey Domenech) es un chico especial. Se nota por su forma de comportarse en el día a día. Lo vi también en el partido que jugó el club en San Nicolás, y él no se da cuenta de que tiene algo especial", afirmó.

"Hay que cuidar a los chicos más jóvenes, tal como me gustó a mí que me cuidaran. Pero no hay que ponerles más exigencia ni presión de la que les corresponde. Esa responsabilidad la tenemos nosotros, los más experimentados. Cavani, Rojo, Battaglia, Javi García, Fabra y Advíncula son jugadores con más recorrido, y la responsabilidad recae sobre nosotros. Los chicos deben disfrutar, pero también tienen que trabajar, tener exigencia y compromiso", agregó.

Ander Herrera se prepara para su debut en La Bombonera. (Foto: Archivo)

Por último, al ser consultado sobre los jugadores que más lo sorprendieron, además del elogio especial hacia el joven mediocampista de 18 años, Herrera destacó a otros tres futbolistas por su talento: "No me sorprendió ninguno porque ya los conocía. A Zeballos lo tenía visto, y Aguirre y Velasco tienen muy buenas condiciones", concluyó.