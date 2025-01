Djokovic abandonó en la semi de Australia y se retiró abucheado: su reacción y la de Zverev

El serbio Novak Djokovic (7) abandonó el encuentro de semifinales del Abierto de Australia después de que el alemán Alexander Zverev (2) se apuntara el primer set por 7-6(5), tras una hora y 21 minutos. El campeón de 10 Grand Slams australianos no pudo finalmente superar la lesión sufrida en la recta final del primer set de su victoria frente al español Carlos Alcaraz (3) en los cuartos de final.

Al retirarse de la cancha, el público, que no estaba conforme con la decisión de Nole, comenzó a abuchearlo sin parar. Entre medio de silbidos y algún que otro fanático que le gritaba, el campeón de 24 Grand Slams se fue caminando hacia las vestidores, pero cuando vio la reacción de la gente no se quedó de brazos cruzados y les respondió levantando los dos pulgares de forma irónica y asentaba con su cabeza dejando ver que no podía creer lo que estaba sucediendo.

La reacción de Djokovic al ver que el público lo abucheaba

Por su parte, Zverev también saltó a defender al serbio por lo sucedido y mandó un mensaje al público presente en la Rod Laver Arena: "Por favor, no abuchéeis a un jugador cuando se retira lesionado. Especialmente a un jugador que ha ganado este torneo con una rotura abdominal y con una lesión en el isquiotibial", dijo el número 2 del ranking ATP que se clasificó para su tercera final de Grand Slam.

El campeón de 39 ATP Masters 1000 estuvo en el foco de las críticas durante los dos últimos días en Melbourne Park, tras su victoria frente al murciano, después de que fuera capaz de recuperarse rápidamente de una supuesta lesión en la zona isquiotibial en el último tramo de un primer set que acabaría ganando Alcaraz. Tras remontar el set inicial, el serbio desveló que la lesión era seria y que simplemente la medicina antiinflamatoria que tomó tras el infortunio tuvo su efecto, pero que no sabría si sería capaz de disputar su siguiente encuentro con el teutón Zverev.

Djokovic no pudo seguir. (Foto: EFE)

Las alarmas no cesaron en la jornada del jueves, después de que Djokovic cancelara su sesión de entrenamiento por problemas físicos. Sin embargo, el serbio de 37 años completó el calentamiento previo al choque sin ningún percance y arrancó un partido extenuante de largos intercambios, frente a un Zverev que prolongaba los peloteos sin compasión, a sabiendas de la condición física de un Djokovic que tenía un cara a cara favorable de 8-4.

Tras una hora y 21 minutos, el serbio falló una fácil volea tras una cómoda subida a la red en el primer punto de set que tuvo el alemán. El serbio no dudó un segundo y se dirigió a la red, que estaba a dos pasos de su posición, para darle la enhorabuena a su rival y anunciarle tanto a él como al juez de silla que tiraba la toalla.

Con la victoria, Sascha se convirtió en el tercer alemán en la Era Abierta en alcanzar la final del Abierto de Australia, y se unió a sus compatriotas Boris Becker y Rainer Schuettler. Su rival en la gran final de este domingo será el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner (1), que derrotó por 7-6 (2), 6-2 y 6-2 al estadounidense Ben Shelton (21).

Zverev disputará una nueva fina de GS. (Foto: EFE)

Fuente: EFE