Al hueso: la fuerte pregunta a Marcelo Gallardo que le molestó y le cambió la cara

Esta tarde, con dos partidos a las 19, comienza el Torneo Apertura del fútbol argentino. River, por su parte, hará su debut el próximo sábado ante Platense, como visitante, a las 21.30. Con los fanáticos millonarios a la expectativa por el que promete ser un River potenciado en este 2025, el entrenador Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que tocó varios temas y oyó una pregunta que no le agradó en absoluto.

Un tema recurrente durante la conferencia de prensa fue, sin duda, el mercado de pases que realizó River este verano. Los de Núñez contrataron siete futbolistas y están cerca de cerrar al octavo refuerzo, Lucas Esquivel, de Athletico Paranaense, que podría sumarse a Enzo Pérez, Gonzalo Tapia, Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel.

En ese contexto, el periodista Paulo Filippini, de Radio Mitre, hizo énfasis en la enorme inversión que realizó en refuerzos la dirigencia que encabeza Jorge Brito y le preguntó al Muñeco si eso le generaba “más responsabilidad”, e incluso si hasta podía poner en juego “gran parte del prestigio” que se ganó como técnico de River.

Gallardo no ocultó su disgusto por la pregunta y fue contundente: “Yo creo que no… pero esa es mi opinión”, comenzó. “No estoy acá sentado por lo que ha pasado, estoy porque estoy convencido de que es el lugar donde quiero estar. Que vos me hagas esta pregunta… si perdería prestigio… No lo siento así… mi manera de comportarme es natural. No tengo miedo a eso, no soy un tipo que les tiene miedo esas cosas”.

River lleva invertidos en este mercado de pases alrededor de 22 millones de dólares, aunque si se confirma la llegada de Esquivel esa cifra podría elevarse a 27. Sin embargo, la alta cifra no pone nervioso a Gallardo, que redondeó su respuesta de forma punzante: “Estoy contento con lo que estamos haciendo, estoy muy ilusionado, tengo lindas sensaciones (...) Vuelvo a tu pregunta… no tiene ni siquiera sentido hacérmela”.