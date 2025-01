La revelación de Acuña sobre su llegada a River, el rol de Montiel y sus expectativas para el 2025: "Haré el esfuerzo y..."

River Plate cerró este martes su preparación para la temporada 2025 con un contundente triunfo por 2-0 ante la Selección de México en el Monumental con dos golazos, uno de Giuliano Galoppo y otro de Miguel Ángel Borja, ambos en el primer tiempo. Tras finalizar el encuentro, Marcelo Gallardo no habló en conferencia de prensa y la dieron en su lugar dos de los cuatro campeones del mundo que hay en el plantel: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

El Huevo, que había llegado a mediados de 2024, no pudo demostrar su mejor versión en su primer semestre por distintos problemas físicos. Sin embargo, tiene mejores expectativas para este nuevo año. "Me preparé de la mejor manera, necesitaba una pretemporada. El año pasado fue muy duro, estaba lesionado en la Selección y acá di todo lo que pude. Ahora haré el esfuerzo físico y el entrenador decidirá si estoy o no", comenzó a decir el ex Ferro y Racing.

La revelación de Acuña sobre su llegada a River

A su vez, señaló que para él fue una decisión acertada haber arribado a Núñez para defender la Banda Roja: "Estoy feliz de haber llegado a un club tan grande como River. Mi familia está contenta y el ambiente te hace sentir muy cómodo. Ojalá podamos lograr tantos títulos como queremos", aseguró el oriundo de Zapala.

En ese sentido, reveló cómo comenzó a gestarse su llegada al Millonario y el rol que tuvo Montiel, entre otros: "Siempre veíamos los partidos en Sevilla, con Cachete, con Erik Lamela, con Ocampos. Éramos varios, siempre se mencionó la posibilidad de jugar juntos", contó. Y eso terminó generando un doble efecto: "Ahora en vacaciones, que viajé a España, tuvimos una charla con Gonzalo y lo pude convencer para volver", agregó.

Por último, le preguntaron por la relevancia que tiene la hinchada de River para el juego del equipo, e hizo un racconto de las distintas aficiones que presenció a lo largo de su carrera: "Jugué en varios clubes, pero no hay nadie como el hincha argentino, llenando todos los estadios y alentando hasta el final. Eso siempre es un plus", sentenció Acuña.