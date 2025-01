Pedernera tiene una sola duda para el debut de Godoy Cruz

Luego de un corto receso y tras una efímera pretemporada, Godoy Cruz se prepara para levantar el telón oficial de este 2025. La Copa Betano en Chile sirvió de preparación para aceitar la tropa y Ernesto Pedernera ya fijó el estreno en el torneo Apertura ante Rosario Central, este jueves desde las 19 en el Víctor Legrotaglie.

Conforme con el plantel, principalmente con haber mantenido la base, el entrenador ahora le da forma a su once titular. Llegaron el chileno Yañez y el paraguayo Parzajuk para nutrir el ataque, mientras que Quiroz y Rossi le dieron más variantes a la zaga central tras la salida de Pier Barrios.

Rasmussen no está al 100% (Archivo).

Con el posible equipo en su mente, la única duda no es por rendimiento sino por condición física: Federico Rasmussen no está al 100% y trabaja para poder llegar al debut. La idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo, teniendo en cuenta que es el comienzo de la temporada y habrá un apretado calendario de partidos en el inicio.

Si el ex Sarmiento de Junín no logra recuperarse del todo su lugar será ocupado por Leandro Quiroz. El resto está sentenciado: Franco Petroli, Lucas Arce, Mateo Mendoza y Juan Morán, Gonzalo Ábrego, Vicente Poggi, Juan José Pérez, Facundo Altamira, Daniel Barrea y Martín Pino.