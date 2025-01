La decisión que tomó Leandro Díaz tras el incidente con Alan Barrionuevo

El sábado 11 de enero, Lanús y Tigre se enfrentaron en dos partidos amistosos de preparación en el predio Lionel Andrés Messi de AFA en Ezeiza. El primero de ellos, en el que ambos equipos alinearon a la mayoría de sus titulares, terminó con victoria 1-0 para los del sur. Sin embargo, el segundo partido concluyó en un aburrido empate sin goles, pero de la peor manera posible. Leandro Díaz, delantero del Granate, protagonizó un violento incidente con un juvenil de Tigre, quien terminó en el suelo tras recibir una patada. Esto desató la reacción de sus compañeros.

Al verse rodeado por varios rivales, Díaz no dudó en responder con un fuerte puñetazo en la cara a uno de ellos. El afectado fue el defensor Alan Barrionuevo, quien, como resultado del golpe, terminó con la boca ensangrentada y varios dientes hundidos en la encía, por lo que debió ser trasladado al hospital.

Leandro Díaz no viajará a Chile (Foto: Archivo)

Ante este suceso, la Comisión Directiva del club tomó la decisión de licenciar a Leandro Díaz por unos días. Al término de este período, el delantero entrenará de manera separada del plantel mientras se le busca una salida del club. Inicialmente, Díaz parecía encaminar su carrera hacia la Universidad de Chile, ya tenía su pasaje para viajar a Chile y ultimar detalles para firmar su contrato con el equipo chileno. Sin embargo, esta mañana tomó una decisión que podría cambiar su futuro en Lanús: no viajó y se presentó en las prácticas del club, donde pidió disculpas públicamente a sus compañeros, cuerpo técnico y dirigentes.

En diálogo con Dsports, el Loco expresó su arrepentimiento por lo sucedido: “Estoy dolido, fue tristísimo porque estábamos en un partido de preparación y terminó en ese escándalo. Hice todo lo posible para volver a Lanús, le falté el respeto a Tigre”, declaró.

Luego agregó: "No tenía nada personal, venía cargado de muchas cosas. No sé por qué lo hice, jamás lo había hecho. No soy una persona que busca problemas, por más que me digan que soy loco. Reconozco que fui el culpable. He trabajado el control de la ira. Fue un momento difícil, y tuve el apoyo de una persona, Gabriela, que me ayudó mucho en este sentido. Ella fue quien cortó ese 'demonio' que llevaba dentro, pero no fuera de la cancha".

A pesar de las disculpas, la CD decidió que el delantero siga entrenándose aparte del plantel profesional. De esta forma, su destino en Lanús parece estar sellado, y no continuará su carrera en Chile, ya que optó por quedarse para pelear por su lugar en el club del sur. Desde su llegada en 2023, el Loco disputó 48 partidos, en los que anotó 17 goles y brindó 5 asistencias. A sus 32 años, parece que este mercado de pases lo llevará a buscar un nuevo equipo.