Keylor Navas será nuevo arquero de Newell's: cómo llega y hasta cuándo firma

Este mercado de pases de verano 2025 en Argentina está siendo uno de los mejores que se recuerden en mucho tiempo. River y Boca se vienen llevando casi todas las miradas, con las llegadas de varios campeones del mundo y de América en Núñez, como Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, o de nombres destacados de Europa en la Ribera, como el español Ander Herrera. Pero hay otros clubes que también han sabido dar la nota, como Newell's Old Boys, que traerá nada menos que a Keylor Navas.

La Lepra, bajo la dirección técnica de Mariano Soso, estaba necesitando conseguir quien defendiera su arco luego de que en diciembre Lucas Hoyos sufriera una dura lesión de ligamentos en su rodilla izquierda, lo cual lo dejaría lejos de las canchas por seis meses. El principal apuntado en un principio era el uruguayo Washington Aguerre, de destacado labor en Peñarol en 2024. Sin embargo, las negociaciones con él se complicaron demasiado y apareció entonces el costarricense en escena.

El periodista César Merlo confirmó la llegada de Navas a Newell's. (Foto: captura @CLMerlo)

Según informó el periodista César Merlo en su cuenta de X (ex Twitter), hacía ya casi tres semanas que venían conversando con el ex Real Madrid y sus abogados, y este lunes finalmente se pudo llegar a un acuerdo desde las dos partes. Por lo tanto, ya está todo listo para que en los próximos días viaje a Rosario y firme su contrato. Aún no se sabe a ciencia cierta qué números arreglaron, pero el vínculo será por un año.

La Pantera viene de estar medio año sin club, desde que se fue libre del París Saint-Germain a mediados de 2024. Este domingo de cumplieron 8 meses desde el último partido que jugó, que fue el pasado 19 de mayo en el triunfo 2-0 del cuadro parisino sobre el Metz. Su última temporada en Francia no fue la mejor en cuanto a participación ya que, opacado por la titularidad de Gianluigi Donnarumma, apenas acumuló unos 6 encuentros disputados (4 por Ligue 1 y 2 por Copa de Francia), en los que recibió unos 7 goles.

De este modo, Newell's se convertiría en el séptimo equipo en la carrera de Navas, tras sus pasos por Deportivo Saprissa de su tierra natal, Albacete, Levante y Real Madrid de España, PSG y el Nottingham Forest de Inglaterra. Entre sus logros más destacados se destacan las tres Champions League consecutivas que ganó con el Merengue (2016, 2017 y 2018) y los tres Mundiales que disputó con la Selección de Costa Rica (2014, 2018 y 2022), llegando a cuartos de final en el de Brasil.