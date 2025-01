El palazo de un jugador del Real Madrid al Cholo Simeone: “Todavía no supera las dos finales perdidas”

Madrid está que arde luego de una serie de declaraciones cruzadas a las que dio pie Diego “Cholo” Simeone. Hace unos días, por Copa del Rey, el Real Madrid venció 5-2 al Celta de Vigo con polémica por un penal no cobrado ni revisado en favor del equipo celeste y, cuando tuvo la oportunidad, el Cholo cargó contra el Merengue y los arbitrajes.

“El partido no lo vi. Me contaron episodios que pasaron… como los hay desde hace cien años. No sé qué les sorprende”, dijo en conferencia de prensa el director técnico del Atlético de Madrid, el clásico rival, dando a entender que al Real Madrid lo favorecen desde siempre.

uD83DuDCA3 Diego Simeone, sobre el partido del Real Madrid ayer: "Me comentaron un episodio, pero como lo hay desde hace 100 años. No sé qué les sorprende" pic.twitter.com/Xgd4Q14Pdp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 17, 2025

Claro que los dichos hicieron ruido y mucho, por eso, más tarde fue el turno de las respuestas de los protagonistas del Real Madrid. Primero, el DT Carlo Ancelotti chicaneó a Simeone: “Pueden ser espinas que duelen”. Y más tarde, tras la victoria de los quince veces campeones de la UEFA Champions League ante Las Palmas por la liga, fue Dani Ceballos el que compartió la mirada de Carletto.

El mediocampista de 28 años lanzó sin pelos en la lengua y en referencia a las finales de Champions disputadas en 2014 y 2016 entre los equipos del derbi madrileño: “Yo creo que aún no ha superado las dos finales de Champions perdidas con el Real Madrid. Ellos tienen sus opiniones; pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Y seguimos en la misma línea, que es ganando”.

Mirá el video

Tras las declaraciones de Ancelotti y Ceballos, Simeone volvió a ser consultado sobre el tema, que no cesa, y los expuso: “Nunca opino de lo que opinan mis colegas. Simplemente, me remito a la memoria. Cuando estaban en otro equipo, pensaban otra cosa. Y cuando uno va a la memoria y va al partido con el Bayern, que las declaraciones del míster habían sido en consecuencia de lo que había sucedido en el campo, está claro que no es para la galería”, declaró, en alusión a un partido de UEFA Champions League de 2017 tras el que Ancelotti, entonces técnico del Bayern Múnich, se quejó de fallos arbitrales en favor del Madrid.