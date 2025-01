La leyenda ausente en el Dakar 2025 tras 35 años y 14 títulos

El Rally Dakar 2025 activó su cuenta regresiva y solo es cuestión de que el tiempo se escurra para vivir una nueva edición de la apasionante competencia del deporte motor. Arabia Saudita será sede nuevamente, a la espera del rugido de las máquinas. Claro que no será una edición más porque este año habrá una ausencia más que importante.

Stéphane Peterhansel faltará a la cita de la que fue un fiel asistente desde que vio luz allá por 1988. Sí, el piloto no faltó nunca en las 35 ediciones de la competencia, compitiendo en diferentes categorías a lo largo de su carrera: "Por primera vez en 36 años no estaré en el Rallye Dakar. Todos estos años me han traído mucho placer y emociones. Pero hoy necesito un descanso no significa que no vaya a volver de alguna manera", reflejo en sus redes sociales.

El francés tiene 14 títulos.

El francés de 59 años es una verdadera eminencia si de Dakar hablamos, logrando 14 títulos entre motos y autos: 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 y 2021. Su nivel superlativo lo llevó a ganarse el apodo de "Monsieur Dakar", jugando con la lengua de su país.

Si bien el cansancio fue uno de los motivos de su ausencia, Peterhansen estará en la misma tierra debido a otro compromiso con su equipo. Deberá visitar Arabia Saudita al mismo tiempo que se desarrolle el Dakar debido a su compromiso contractual con Yamaha, ya que deberá correr en el Africa Eco Race de Marruecos al Lago Rosa.