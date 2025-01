Atento, River: un equipo de la MLS quiere llevarse a una de las figuras del plantel

River Plate comenzó el 2025 con todo: ya se aseguró la llegada de Gonzalo Tapia y los regresos de Lucas Martínez Quarta y Enzo Pérez, trabaja en la repatriación de Gonzalo Montiel (quien ya dio su visto bueno) y avanza en las negociaciones por Leo Fernández, Giuliano Galoppo y Matías Rojas. Sin embargo, saben que el mercado de pases no consiste únicamente en incorporar jugadores, sino también en desprenderse de otros.

Al Millonario le sobran jugadores y hay muchos que no dieron la talla la última temporada. También hay algunos futbolistas que se destacaron, pero que no tuvieron un buen cierre de año y perdieron bastante terreno, sobre todo desde el regreso de Marcelo Gallardo. Tal es el caso de Miguel Borja, que fue el goleador del equipo y terminó siendo suplente durante el último tramo, un tanto resistido por la hinchada y su continuidad no está asegurada.

Miguel Borja es pretendido por Columbus Crew de la MLS. (Foto: River Plate)

Si bien él tiene intenciones de quedarse y seguir peleando por el puesto, en Núñez no lo consideran imprescindible y no descartarían venderlo en caso de que llegue una buena oferta. Ya se habían mostrado interesados en el Colibrí desde el CSKA Moscú de Rusia y el Al Rayyan de Qatar, y ahora se suma a la lista Columbus Crew de la MLS, el cual está siguiendo su pasos desde ya hace un tiempo.

Si bien aún no se realizó ninguna oferta proveniente de Estados Unidos, los 4 millones de dólares en los que está fijada su cláusula de recisión no representan un obstáculo en lo absoluto para los presupuestos que manejan las franquicias norteamericanas. Cabe destacar que el colombiano tiene contrato aún vigente hasta diciembre de 2025, por lo que podría seguir vistiendo la banda roja un año más.

Borja fue el máximo artillero de River en 2024. En 50 partidos disputados entre las distintas competencias locales e internacionales convirtió 31 goles y asistió otros 4. En el acumulado desde que arribó al club a mediados de 2022, fueron 110 encuentros, 54 tantos anotados y 7 asistencias. Ganó tres títulos en estos años: un campeonato de Primera División (2023) y sus respectivos Trofeo de Campeones y Supercopa Argentina.