Polémica: la tajante decisión de Djokovic antes de enfrentar a Alcaraz

El Australian Open ya se prepara para uno de los partidos más atractivos que pueden verse en el circuito tenístico. En los cuartos de final del primer Grand Slam del año, se verán las caras Carlos Alcaraz (3º) y Novak Djokovic (7º) y el serbio llegará al partido del lunes en el centro de una polémica: evitó dar una entrevista, podría ser multado y cargó contra un periodista de una cadena australiana.

Djokovic venció a Lehecka 6-3, 6-4 y 7-6 y luego del triunfo el exjugador y hoy periodista Jim Courier lo estaba esperando para la tradicional entrevista. Pero Nole se limitó a decir solamente: “Gracias por estar aquí esta noche. Valoro el apoyo y los veré en la próxima ronda. Muchas gracias”.

A few words about what happened on court. pic.twitter.com/jRof2npiwH — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 19, 2025

La decisión de no otorgar la entrevista llamó la atención y por eso horas después Djokovic debió salir a dar las respectivas explicaciones. Subió a sus redes un video en el que daba cuenta de un conflicto personal con un periodista de la cadena Channel Nine que lo había criticado y burlado.

“Hace un par de días, un famoso periodista deportivo que trabaja para la emisora oficial Nine se burló de los fanáticos serbios y también hizo comentarios insultantes y ofensivos hacia mí. Él decidió no emitir ninguna disculpa pública, al igual que Nine”, dijo el serbio. “Como son emisoras oficiales, decidí no dar entrevistas para Channel Nine. No tengo nada en contra de Jim Courier o el público australiano”.

Y concluyó quien va por su 11º título de Australian Open: “Elegí decir algo a la multitud, pero obviamente no era el momento ni la situación para explicar lo que estoy haciendo ahora. Dejo que Nine maneje esto como crea conveniente (...) Le dije a Tiley (Craig, director del torneo) que si quieren multarme por no dar una entrevista en la cancha, no hay problema. Lo aceptaré porque siento que es algo que se debe hacer”. Djokovic encendió la previa, mientras todos los fanáticos esperan ansiosos verlo sacarse chispas con Alcaraz.