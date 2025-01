El entrenador de Neymar eligió a un futbolista argentino como el mejor que dirigió

Neymar no atraviesa su mejor momento en el Al Hilal de Arabia Saudita. El astro brasileño, quien ha sufrido varias lesiones recientes, recibió la noticia de que no será incluido en la lista del plantel para la segunda mitad de la temporada del torneo local. Jorge Jesús, el entrenador, fue directo al abordar el tema y afirmó: "Neymar ya no puede rendir al nivel al que estábamos acostumbrados. Las cosas se le han complicado, lamentablemente."

En la misma línea, el portugués aclaró sus palabras sobre el exfutbolista: "Si no juega con regularidad, le resulta más difícil. Y él lo sabe perfectamente. Además, estoy en una situación en la que no puedo registrar más jugadores, tengo que prescindir de alguien. En este momento, sacar a uno de los ocho extranjeros que tiene Al Hilal es complicado", explicó en una entrevista con el medio brasileño Globo Esporte.

Jorge Jesus habló sobre la situación de Neymar.

A pesar de la situación, Jesús expresó su deseo de contar con el crack brasileño para la Champions de Asia y el Mundial de Clubes, torneo que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos. Sin embargo, el futuro de Neymar en el club saudí no está asegurado, y en las últimas semanas se ha especulado sobre una posible salida hacia el Chicago Fire de la MLS o un regreso al Santos de Brasil.

Por otro lado, cuando se le preguntó al técnico portugués sobre el mejor jugador que dirigió en su carrera como entrenador, la respuesta sorprendió a muchos. En lugar de elegir a Neymar, se decantó por un histórico futbolista de la Selección Argentina y del fútbol local: "El jugador más completo que he tenido, sin dudas, fue Pablo Aimar", afirmó Jesús, quien lo dirigió durante su etapa en el Benfica.

Jorge Jesús uD83CuDDF5uD83CuDDF9 eligió a su jugador perfecto con características de futbolistas que dirigió. Poco sudamericano (vía @geglobo):



?Pie derecho: Neymar uD83CuDDE7uD83CuDDF7

?Pie izquierdo: Di María uD83CuDDE6uD83CuDDF7

?Cabezazo: Mitrovic

?Mentalidad: David Luiz uD83CuDDE7uD83CuDDF7

?Regate: Malcom uD83CuDDE7uD83CuDDF7

?Visión: Aimar uD83CuDDE6uD83CuDDF7

?Decisión:… pic.twitter.com/GuyE5CnuTG — VSports Team (@VSportsTM) January 17, 2025

Jorge Jesús fue el entrenador con el que el Payaso disputó más partidos. Fueron un total de 150 encuentros bajo la dirección del portugués, en los que anotó 15 goles y dio 35 asistencias. Juntos, lograron conquistar cuatro títulos con el Benfica: tres Copas de la Liga y una Liga de Portugal. Actualmente, Aimar ocupa uno de los puestos como asistente de Lionel Scaloni en la Selección Argentina y ha sido parte de los últimos grandes logros: las dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022.