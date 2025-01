Valentín Barco se va del Sevilla y quedó a un paso de jugar en un histórico de Europa

Tras su salida de Boca hace un año, Valentín Barco emigró a Europa como una de las grandes promesas del fútbol argentino. Sin embargo, al llegar al Viejo Continente no logró adaptarse al estilo de juego europeo como se esperaba. Con poca participación en su primer semestre en el Brighton de la Premier League, el lateral izquierdo fue cedido al Sevilla en mitad de 2024, con el objetivo de sumar más minutos y mejorar su nivel.

Sin embargo, en el cuadro español tampoco encontró continuidad. A pesar de haber sido titular en su debut ante el Girona, el cambio rápido de entrenador en el Sevilla hizo que Barco perdiera terreno. Desde octubre hasta la fecha, apenas disputó cuatro partidos, solo dos de ellos como titular, ambos por Copa del Rey ante equipos de la Segunda División española. Además, a comienzos de 2025, el argentino no fue convocado para ninguno de los partidos del equipo sevillano, lo que hacía que su futuro pareciera cada vez más alejado de tierras andaluzas. En conferencia de prensa, Xavier García Pimienta, entrenador del Sevilla, no ocultó su opinión y explicó por qué ya no convocaba al argentino: "No tiene minutos por la razón que sea y ha solicitado salir. Me imagino que está intentando buscar una salida".

Como indicó el técnico, el futuro de Barco parece estar lejos del equipo español, donde no logró brillar ni hacerse un lugar en el equipo. En las últimas horas, un grande de Europa se acercó para incorporar al exfutbolista de Boca. El Porto de Portugal considera al argentino como la opción ideal para cubrir la baja del lesionado Wendell Borges, debido a las características ofensivas similares al brasileño. No obstante, las negociaciones entre ambos clubes se habían enfriado, ya que el técnico del conjunto portugués, Vítor Bruno, aún no había dado el visto bueno para la llegada del jugador de la selección argentina.

El Colo Barco muy cerca de llegar al Porto. (Foto: Archivo)

Finalmente, según informó Porto TV, medio oficial del club portugués, el entrenador dio su aprobación y las negociaciones entre el Porto y el Brighton (club dueño de su pase) están avanzadas, con la inclusión de una opción de compra en el contrato, algo que no existía cuando el futbolista de la Selección argentina llegó al Sevilla. Además, la posible incorporación del argentino al cuadro luso cuenta con el apoyo de Vítor Bruno. Si se concreta el traspaso, el lateral izquierdo se reencontrará con Alan Varela, excompañero en Boca, con quien compartió una temporada en el Xeneize.

Desde su llegada al elenco andaluz a mitad de año, el Colo disputó solo 9 partidos, cinco de ellos como titular, en los que aportó una asistencia. Si se suman los encuentros jugados con el Brighton, su total de partidos en 2024 no supera los 16. En las últimas semanas, el Porto mostró interés en el lateral argentino, aunque hasta el momento no ha realizado ninguna oferta formal al club inglés.