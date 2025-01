¡No es el Santos! Un grande de Brasil va por Neymar

Su realidad no es la ideal. Neymar Jr. llegó al Al-Hilal de Arabia Saudita hace 18 meses con la intención de potenciar la liga y brillar con la camiseta azul, pero las lesiones condicionaron su fútbol y hoy el brasileño está con un pie y medio fuera del club. Su próximo destino, una novela que tiene en vilo a los futboleros. Se había hablado de la MLS, pero ahora se sumó a la discusión un club brasileño.

Los hincha del Santos se habían ilusionado con el regreso de quien alguna vez supo ser su joven estrella y conducirlos a la conquista de la Copa Libertadores 2011, pero luego se sumó el interés del Chicago Fire de la MLS, que pretende ofrecerle un contrato similar al que recibe Lionel Messi en Inter Miami, y ahora el Flamengo.

El equipo rojinegro es el de mayor presupuesto del fútbol brasileño y, según reveló Bruno Andrade de UOL Esporte, ya piensa en un contrato multimillonario para Ney y comenzó conversaciones con el entorno del futbolista de 32 años.

En 2016, luego de un partido benéfico organizado por el ícono brasileño Zico, Neymar se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta del Fla: “Sería un gran honor para mí jugar para Flamengo, en el Maracaná. Es un club para el que me encantaría jugar”, dijo en una circunstancia diferente sobre el grande brasileño.

Neymar Jr. no fue inscrito en la plantilla del Al-Hilal para la liga saudí y el DT Jorge Jesús fue contundente: “Neymar no estará en el equipo, está fuera, no fue inscrito. La Saudí Pro League es una de las mejores ligas del mundo, pero Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados. Desafortunadamente, las cosas se han vuelto difíciles para él”. Su futuro es una incógnita y al Inter Miami (poco probable), el Santos y el Chicago Fire ahora se sumó el Flamengo. ¿Neymar vuelve a su país?