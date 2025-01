La picante respuesta de Carlo Ancelotti al Cholo Simeone: "Lo de él supongo que..."

El Real Madrid sufrió un duro revés tras ser goleado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España. El encuentro, disputado en Riad, Arabia Saudita, fue un claro dominio blaugrana que terminó con un contundente 5-2, gracias a un doblete de Raphinha y goles de Lewandowski, Lamine Yamal y Alejandro Baldé. Por el lado merengue, Mbappé y Rodrygo anotaron los goles que apenas sirvieron para maquillar el marcador. Sin embargo, el conjunto blanco se repuso rápidamente de la derrota y, en los octavos de final de la Copa del Rey, venció al Celta de Vigo con el mismo resultado de 5-2.

El partido ante el Celta estuvo marcado por grandes polémicas arbitrales. El equipo gallego reclamó un claro penalti a favor tras una falta de Antonio Rudiger, que el árbitro y el asistente no sancionaron, argumentando un fuera de juego previo. Sin embargo, tras revisar las imágenes, se constató que el jugador estaba habilitado, pero el VAR no intervino. Además, en el primer gol del Madrid, Lunin cometió una falta evidente sobre Bamba, que originó una contra que terminó en el gol de Kylian Mbappé.

Una de las voces que se pronunció sobre estos incidentes fue Diego Pablo Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid, aunque no vio el partido, criticó a los árbitros y a su eterno rival: “El partido de ayer no lo vi, pero me comentaron que hubo episodios, como los hay desde hace 100 años. Así que no sé qué les sorprende. Todos los equipos llevan compitiendo con el Real Madrid y el Barcelona durante todo ese tiempo, así que sí se puede competir con ellos”, aseguró.

Ancelotti no se quedó callado y le respondió a Simeone. (Foto: Archivo)

Por su parte, Carlo Ancelotti no dudó en responderle al Cholo en la rueda de prensa previa al duelo contra Las Palmas por La Liga: “Lo de él supongo que son espinas que duelen", refiriéndose a las finales de la Champions League que el Atlético de Madrid perdió ante su rival de siempre.

El entrenador italiano también aprovechó la ocasión para dejar claro que el Real Madrid es el club más grande de la historia del fútbol: “Creo que son comentarios para la galería. Todo el mundo en el fútbol es consciente de lo que representa y ha representado el Real Madrid en estos 125 años de historia. Todos lo tienen muy claro”.