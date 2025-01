El comunicado de Marchesín para acallar rumores en plena negociación con Boca: “Mantengo mi actitud…”

En un 2025 en el que tendrá Mundial de Clubes y Copa Libertadores además de competencia local, Boca pretende que la frutilla del postre de un gran mercado de pases sea Agustín Marchesín, el arquero de 36 años con pasado en Lanús y la Selección argentina que podría reemplazar a Sergio “Chiquito” Romero mientras este se recupera de una lesión en su rodilla. Pero el actual arquero del Gremio de Brasil dio un ambiguo mensaje destinado a los hinchas de su club y llamó la atención del Mundo Boca.

Gremio había anunciado hace unos días que Marchesín no entrenaría por una sobrecarga muscular y eso alentó rumores de que el arquero en realidad se rehusaba a ser parte de la pretemporada pese a estar bien físicamente. Por eso, el exLanús, alzó la voz e intentó acallar rumores.

En portugués, el texto que esbozaron Marchesín y su entorno.

En un comunicado realizado por alguien de su entorno que tenía como destinatario algunos medios brasileños, Marchesín se desligó de supuestas negociaciones con otro equipo: “Por respeto a nuestra afición, me gustaría aclarar públicamente que no hay ninguna orientación de mi parte respecto a cualquier posible situación de mercado entre clubes”.

“Siempre he respetado a las instituciones en las que he estado. Tengo contrato vigente y mantengo mi actitud profesional, independientemente de las especulaciones recientes”. Y concluyó: “Creo que la hinchada tricolor me conoce un poco mejor por todo lo que hice desde la primera vez que vestí la camiseta del Gremio. Esto lo trato como algo natural y entiendo que es consecuencia del trabajo individual y colectivo que se realiza en el campo”.

Lo cierto es que todo indica que Boca y el arquero llegaron a un acuerdo salarial, pero que el Gremio deberá aceptar la oferta por el pase del jugador (valuado en alrededor de un millón de dólares). El entrenador Gustavo Quinteros, por lo pronto, ya aclaró que no interferirá en su salida y Marchesín podría estar solo a un paso del Xeneize.