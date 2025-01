Tras ser presentado en la U Católica, Gary Medel reveló por qué decidió irse de Boca: "No me sentía feliz"

Gary Medel había llegado a Boca Juniors durante el mercado de pases de invierno de 2024 como un refuerzo de jerarquía. Con el recuerdo de su primer paso por el club entre 2009 y 2010, en el que se había destacado y tras el cual emigró al fútbol europeo y se convirtió en ídolo de la Selección de Chile, se esperaba que pudiera replicar un poco de eso en su segunda etapa. Sin embargo, nunca llegó a asentarse, terminó siendo borrado por Fernando Gago y se fue antes del último partido de la temporada.

El Pitbull jugó solo 11 encuentros (9 por Liga profesional y 2 por Sudamericana) este último semestre, 7 de ellos como titular, y fue otros 5 al banco sin sumar minutos. No convirtió goles ni dio asistencias, pero recibió 6 tarjetas amarillas, una de ellas incluso siendo suplente sin haber ingresado al campo. La última vez que entró a la cancha fue el 20 de noviembre ante Unión de Santa Fe y su última convocatoria fue 3 días después, el 23, frente a Huracán.

La explicación de Medel sobre su salida de Boca

Este 2025 volvió a Chile para defender nuevamente la camiseta de la Universidad Católica, equipo en el que se formó y debutó profesionalmente. Durante su presentación oficial, que se llevó a cabo este jueves, explicó por qué decidió irse de la Ribera: "Estaba jugando poco y no me sentía feliz. Necesitaba volver a encontrarme conmigo mismo y la alegría del fútbol que siento al estar adentro de la cancha", reveló.

Igualmente, dejó en claro que no guarda rencores para con el club ni responsabiliza a nadie por dicha situación: "No me sentía bien, eso fue lo que pasó. Estoy agradecido con Boca porque siempre me ha tratado bien, Juan Román (Riquelme), la dirigencia y mis compañeros", reconoció Medel.

De este modo, a sus 37 años de edad, regresa al cuadro que lo vio nacer futbolísticamente. En la U Católica tuvo su debut en 2006 y jugó allí hasta 2009, cuando fue transferido al Xeneize. Con los Cruzados disputó un total de 82 encuentros, en los que marcó 11 goles y asistió otros 13, aunque no consiguió sumar títulos. ¿Podrá levantar algún trofeo en este segundo ciclo?