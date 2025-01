Fue campeón mundial de Fórmula 1 y criticó el paso de Franco Colapinto por Williams: "No fue capaz de..."

Franco Colapinto, el joven talento argentino que sorprendió con su breve paso por la Fórmula 1, recibió un duro análisis de Jacques Villeneuve. El excampeón mundial cuestionó su capacidad de aprovechar la oportunidad que tuvo al debutar con Williams en la Máxima. Aunque destacó el mérito de llegar a la F1, no dudó en señalar que “desperdició una oportunidad de oro” y que los errores en algunas carreras clave, como Interlagos y Las Vegas, afectaron su proyección.

“Franco Colapinto perjudicó sus posibilidades. Si le dan una oportunidad de oro, debe aprovecharla al máximo. No puede llorar por ello. Consiguió algunas carreras en la F1. No mucha gente lo consigue, así que ya es impresionante que haya tenido esa oportunidad”, comenzó su relato el oriundo de Quebec, quien debutó en la Máxima con un segundo puesto y al año siguiente fue campeón.

A pesar de las críticas, es innegable que Colapinto dejó buenas impresiones en varias competencias, como en Bakú, donde terminó octavo, y en Austin, con un décimo puesto. Además, su desempeño en Monza y México generó interés de equipos como Red Bull. Finalmente, optó por unirse a Alpine como piloto de reserva, lo que, según Villeneuve, demuestra que todavía tiene mucho que demostrar en la categoría.

Franco Colapinto acaba de firmar contrato por cinco años con la escudería BWT Alpine. (Foto: @AlpineF1Team)

El canadiense, que sabe lo que significa debutar con éxito en la Fórmula 1, destacó que no se trata solo de ser rápido en la pista, sino también de “juzgar bien las situaciones”. En ese sentido, respecto del porvenir de Franco en Alpine, confesó: "No estoy seguro qué sucederá con su futuro. Aún es un piloto rápido, pero lo que ha mostrado es que no fue capaz de juzgar las situaciones de buena manera”, completó el hijo de Gilles Villeneuve, quien también fue piloto en la Fórmula 1 y falleció en un accidente en las pruebas clasificatorias del Gran Premio de Bélgica de 1982.

Villeneuve también aprovechó para opinar sobre otros movimientos en la F1, como el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari. Para él, esta incorporación no solo tiene lógica deportiva, sino también comercial, comparándola con la llegada de Schumacher en los ’90. En su opinión, Hamilton sigue siendo una figura única que trasciende el automovilismo, algo que no cree que suceda con Verstappen.

Jacques Villeneuve comparó a Hamilton y Verstappen y sus dichos generarán revuelo en el mundo de la F1 (Foto: Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images).

“La presencia de Hamilton pesa mucho más que la de cualquier otro piloto”, afirmó Villeneuve, dejando claro que el británico tiene un impacto cultural y mediático que lo diferencia. Según el canadiense, “si sacás a Hamilton de la F1, a la gente le importa; si sacás a Verstappen, no pasa nada”. Una comparación contundente que seguramente dará que hablar en el mundo del automovilismo.