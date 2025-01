El emotivo mensaje de despedida de Juanfer Quintero a Racing: "Gracias por convertirme en el campeón de América"

Juan Fernando Quintero fue uno de los mejores jugadores de Racing en 2024, habiéndole aportado una cuota de calidad que muy pocos futbolistas pueden dar en el fútbol argentino o sudamericano. Sus rendimientos fueron clave para la obtención de la Copa Sudamericana (especialmente en la semifinal ante Corinthians) y, cuando no pudo jugar, sus ausencias se hicieron notar.

Su salida en este 2025 para volver a Colombia y estar más cerca de su familia fue de las más sensibles que sufrió la Academia en este mercado de pases. De hecho, la forma en la que se fue terminó siendo un tanto problemática y generó cierto malestar entre los hinchas y los dirigentes. Como una historia breve pero tan linda no podía terminar de esa manera, el volante de 31 años decidió despedirse este jueves del club con un emotivo video en su cuenta de Instagram.

La despedida de Juanfer Quintero a Racing

"Querida familia de Racing, ha llegado el momento de despedirme de ustedes. Cada partido en el Cilindro fue especial, esa pasión única que se vive en Avellaneda, la llevaré con cariño a todos lados que viva. Los goles y las victorias las vivimos como uno solo. Pero sin duda alguna, el apoyo que me dieron durante los momentos más duros de mi vida, es algo que nunca me voy a olvidar. Y jamás encontraré las palabras para agradecerles por tanto", comienza a relatar Juanfer en off mientras de fondo se ven muchas de sus mejores jugadas con la camiseta blanquiceleste.

"Me voy con la frente en alto, orgulloso de haber defendido estos colores y donde sea que me lleve el fútbol, seré un embajador de la grandeza de Racing", asegura a continuación. Y cierra con un último agradecimiento: "Ah, sí, una última cosa, gracias por convertirme en el campeón de América", concluye el colombiano, con una imagen suya levantando la Sudamericana.

Quintero llegó a Avellaneda a mediados de 2023 bajo la dirección técnica de Fernando Gago, proveniente de Junior de Barranquilla. En el año y medio que estuvo en la Academia, llegó a disputar unos 54 partidos, en los que convirtió 13 goles y dio 11 asistencias. A partir de ahora, continuará su carrera en el América de Cali.