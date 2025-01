Bomba: Al-Hilal no anotará a Neymar en la liga y lo busca un equipo de la MLS

Neymar llegó al Al-Hilal en 2023 como uno de los grandes refuerzos que arribaron al fútbol saudí luego de la incursión de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr. El ex Santos, Barcelona y PSG firmó contrato por dos temporadas por unos 218 millones de dólares (109 por año) y fue presentado con la esperanza de que fuera la gran figura del equipo. Sin embrago, lejos estuvo de cumplir siquiera con una fracción de las expectativas, ya que sus constantes lesiones no le permitieron demostrar todo su potencial.

En el año y medio que lleva siendo jugador del cuadro azul, apenas disputó unos 7 partidos, en los que marcó 1 gol y dio 3 asistencias. En noviembre había vuelto a jugar luego de 371 días tras una larga larga lesión, pero a la semana siguiente sufrió un desgarro en los isquiotibiales que lo dejó nuevamente marginado por cuestiones físicas. Ya hartos de esta situación, en su equipo, con el que tiene vínculo hasta junio, decidieron no inscribirlo para disputar la liga saudí en este 2025.

Jorge Jesús, DT de Al-Hilal, decidió no contar con Neymar para este 2025. (Foto: Al-Hilal)

Así lo anunció este jueves su DT, Jorge Jesús, en conferencia de prensa: "Neymar no estará en el equipo, está fuera, no fue inscrito. La Saudí Pro League es una de las mejores ligas del mundo, pero Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados. Desafortunadamente, las cosas se han vuelto difíciles para él", apuntó de manera terminante. “Todavía tiene contrato con nosotros y será él quien decida su futuro”, agregó a continuación el portugués.

En ese sentido, se especula con que pueda cambiar de club en este mercado de pases y ya hay un interés por parte de una escuadra de la MLS: Chicago Fire. La franquicia de Illinois, una vez campeona de la liga estadounidense (1998) y dos veces subcampeona (2000 y 2003), ya habría comenzado conversaciones con el entorno del astro brasileño y le ofrecería un contrato similar al que tiene Lionel Messi con el Inter Miami.

Desde hace ya un tiempo habían comenzado los rumores de que las Garzas, bajo la dirección técnica de Javier Mascherano, pudieran incorporarlo para reeditar la icónica MSN junto a Leo y Luis Suárez. Sin embargo, no han habido demasiadas señales positivas de ninguna de las dos partes de que esto pueda llevarse a cabo en el corto plazo. Todo dependerá de lo que decida hacer Neymar: si seguir en Al-Hilal, donde solo podría disputar la Champions Asiática, o emigrar a otra liga donde pueda sumar más minutos.