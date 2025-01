Anillo LED 360 en el Monumental: cómo funciona, cuándo estará listo y por qué genera polémica

River Plate sigue apostando fuerte por modernizar su estadio, y la gran novedad es la instalación del anillo LED 360°. Esta pantalla de última generación rodeará las tribunas medias, ofreciendo imágenes de alta definición con animaciones, publicidades y hasta celebraciones de goles en tiempo real. El club busca llevar la experiencia de los hinchas a otro nivel, imitando lo que se ve en los estadios más modernos del mundo.

La pantalla no es cualquier pantalla: con casi medio kilómetro de extensión y 90 centímetros de altura, promete ser visible desde cualquier rincón del Estadio Monumental. Además, su tecnología garantiza imágenes nítidas con un brillo que no deja lugar a excusas. Este nuevo sistema no solo se piensa como un salto visual, sino también como una gran oportunidad para aumentar los ingresos a través de publicidades dinámicas, algo que podría marcar tendencia en el fútbol argentino.

River Plate continúa modernizando el estadio Monumental (@RiverPlate).

Un Monumental que no deja de renovarse

Desde 2020, el Monumental ha sido un constante centro de obras. Entre las reformas más destacadas están el aumento de capacidad con nuevas tribunas, la modernización de los palcos y el campo de juego híbrido, y mejoras en el acceso y comodidades generales. Ahora, el Anillo 360 se suma como un paso más hacia el futuro, posicionando al Monumental entre los estadios más innovadores del continente, con la mira puesta en su rol de sede del Mundial 2030.

?? Ayer comenzó la instalación del anillo led 360 en las tribunas medias, así se encuentran los avances hoy: pic.twitter.com/fwJWWHi7PK — Obras (@ObrasRiverPlate) January 15, 2025

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar

No todo es festejo. Muchos hinchas expresaron su descontento en redes sociales porque esta pantalla podría afectar la ubicación de banderas históricas en las tribunas. "¿Nos sacan las banderas de toda la vida por una pantalla? ¡Llevamos las banderas en un USB, Brito!", comentó un hincha, representando el malestar de varios que temen perder tradiciones en nombre de la modernidad.

River, entre el futuro y su historia

La apuesta por el anillo 360 es parte de un ambicioso proyecto que no solo busca mejorar la experiencia en el estadio, sino consolidar a River como un club de referencia global. Sin embargo, estas decisiones deben equilibrar la modernización con el respeto por las costumbres y la identidad del hincha. El desafío para el club será demostrar que la innovación puede convivir con la tradición sin que ninguna de las dos salga perdiendo.