La dura crítica de Djokovic al homenaje que le hicieron a Nadal tras su retiro: “No fue la correcta”

Hace un par de meses, el tenis lloró el retiro como profesional de una de sus mayores leyendas: Rafael Nadal, quien le puso fin a su extensa y riquísima carrera después de dos décadas. Lo hizo en la Copa Davis de Málaga, en su país. Pero el homenaje con el que el 22 veces campeón de Grand Slam fue agasajado despertó críticas de varios y ahora se sumó nada menos que Novak Djokovic, su eterno rival.

Luego de la derrota de Carlos Alcaraz y Nadal ante la dupla neerlandesa que dejó a España fuera de la Copa Davis y marcó el retiro del zurdo, la organización del torneo homenajeó, para algunos, tímidamente, a Rafa. Pasaron videos con saludos de colegas y otros atletas, como Rodri, Iker Casillas, Raúl, Serena Williams, Andy Murray, Conchita Martínez, Federer, Djokovic o Del Potro, etc.

En París 2024, Nole venció a Rafa en su 60º y último enfrentamiento. (Foto: archivo)

Pero no abundaron las imágenes que repasaran la carrera del de Manacor y enseguida se oyeron voces críticas. Tony Nadal, tío y formador de Rafa, aseguró: “No pretendo criticar a nadie, a mí me hubiera gustado un acto un poco más diferente. Rafael es un tipo cuyas imágenes transmiten pasión. Si hubiesen puesto algunas imágenes de esto hubiese quedado más a la altura, pero agradezco la intención”.

Carlos Moya, también excoach de Nadal y su compatriota y amigo, no dio vueltas y describió la ceremonia como “desaliñada y cutre”. Pasaron dos meses hasta que otra voz de peso hizo saber su descontento y reveló que, en realidad, había planeado estar presente.

Novak Djokovic, que sigue con vida en el Australian Open 2025, expuso crudamente a la organización: “No sé los detalles con profundidad, pero vi el video y la ceremonia de despedida que le hicieron a Rafa no fue la correcta. Tanto (Andy) Murray como yo teníamos previsto acudir el viernes, después de las semifinales”.

Y agregó: “No sé si Nadal no quería mucho ruido para que no tuviera incidencia en los otros equipos, en los partidos… Desconozco si Rafa tenía claro si iba a jugar y quizás después fue demasiado tarde para organizar algo mayor. Me siento mal por no haber estado”. Parecía un tema cerrado, pero el más ganador de la historia volvió a sacarlo a la luz. ¿No estuvieron a la altura?