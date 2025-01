Argentina arrancó con derrota en el Mundial de Balonmano masculino

El campeonato mundial del balonmano masculino abrió el calendario de torneos ecuménicos en la agenda del 2025. Noruega, Croacia y Dinamarca conforman la triple sede del certamen en el que tuvo un estreno con derrota para la Selección argentina contra su par de Egipto.

En el bautismo de la competencia, Los Gladiadores no pudieron ante el país africano y terminaron perdiendo 39 a 25. El seleccionado albiceleste no tuvo un mal comienzo de partido, manteniéndose cerca del tablero, aunque no lo pudo sostener en la segunda parte de esa etapa inicial -11:21 al descanso- en donde Egipto aprovechó para encaminar la victoria pese a una mejoría de Argentina en el complemento.

Los Gladiadores jugarán ante Croacia el próximo viernes.

Luego de la caída, el equipo tendrá solo un día de descanso y volverá a jugar el viernes a las 16:30 hs ante el local Croacia, rival que en segundo turno enfrentaba a Bahréin y siempre un hueso duro de roer. El domingo a las 14hs cerrará su participación en el Grupo H frente al conjunto asiático.

El cierre de la primera instancia será el domingo 19 de enero contra Baréin, en principio, el rival a vencer en el mano a mano para poder meterse en la segunda ronda de la competencia, instancia a la que clasifican los primeros tres países de cada un de los grupos a la Main Round, arrastrando los puntos obtenidos antes los otros que pasan de ronda. Ahí se arma un grupo nuevo con los tres clasificados del Grupo G.