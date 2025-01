Revelaron la razón por la que Colapinto no fue a Red Bull: “Nunca supimos si era…”

Hoy los argentinos celebran que Franco Colapinto haya firmado un contrato con Alpine F1 Team, ya que, aunque será piloto de reserva este año, tiene grandes chances de llegar a la Fórmula 1 prematuramente, dado que Jack Doohan, el titular, tiene un contrato que rige por solo cinco carreras más. Pero hasta hace no mucho algunos soñaban con otro destino: Red Bull. ¿Por qué no se dio?

Mucho se habló del interés de Christian Horner y Helmut Marko, de Red Bull, en Colapinto. Y de que el mal desempeño de Sergio “Checo” Pérez llevaría a los de Milton Keynes a rescindirle el contrato (que tenía hasta 2026) al mexicano, algo que finalmente sucedió.

La nueva casa de Colapinto será Alpine, hasta 2029. (Foto: archivo)

Finalmente, fue Liam Lawson el que reemplazó a Pérez en el equipo de Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, miembro de la academia de pilotos jóvenes, el que se quedó con el lugar de Lawson en Racing Bulls. ¿Por qué, entre tanto movimiento, perdió consideración Colapinto?

A ello se refirió María Catarineu, mánager del argentino, que en diálogo con el portal @CorazonesdeF1 aseguró que el coqueteo con Red Bull había sido real: “Christian Horner mostró interés por Franco, aunque nunca supimos si era para ser compañero de Max (Verstappen) o para el segundo equipo del Red Bull”.

Sobre los motivos por los que no se llegó a un acuerdo, Catarineu dijo: “Por distintas cosas la ruta de Red Bull no coincidió. La escudería tiene un consejo, una academia muy potente, con pilotos que estaban a la espera y por eso no salió”. Es un hecho que la academia del equipo austríaco es una de las mejores del mundo del automovilismo y no por nada habrá siete pilotos surgidos allí entre los 20 que protagonizarán la Fórmula 1 en 2025.