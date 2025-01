El recuerdo de De Rossi sobre el Superclásico y su sueño pendiente en Boca: "Me encantaría volver para..."

Daniele de Rossi tuvo un muy breve pero recordado paso por Boca Juniors. Tras toda una carrera defendiendo únicamente la camiseta de la Roma (y de la Selección italiana), decidió darle en 2019 un cierre vistiendo los colores azul y oro. Fueron apenas unos 7 partidos, en los que metió un único gol (en su debut ante Almagro por Copa Argentina) y que le alcanzaron para poder disputar nada menos que un Superclásico en el Monumental.

El exvolante italiano guarda muy buenos recuerdos de aquellos meses en los que fue jugador del Xeneize y tiene aún muy presente lo que fue jugar aquel encuentro en cancha de River Plate. "Es diferente a Roma-Lazio (Derbi della Capitale). Es algo más", reconoció este último día en diálogo Ian Wright y Roy Keane para el ciclo We are the Overlap de ESPN.

El recuerdo de De Rossi del Superclásico

"Fue el primer clásico después de la final de Madrid. Nos crearon como un funeral. Los hinchas nos burlaban con cruces, ataúdes y globos negros. 'El que no salta murió en Madrid', eso cantaban. Estábamos ahí ante un muy buen equipo y empatamos 0-0. No pateamos ni una vez, probablemente. Sabíamos que teníamos que luchar, porque eran mejores que nosotros y porque los hinchas de Boca, después de esa final, querían eso. Hubo probablemente 12 amarillas, fue una masacre. Todos estaban contentos después: 'Luchaste por nosotros, queríamos esto'", recordó de aquel choque.

"Después perdimos 2-0 la semifinal de la Copa Libertadores ante River nuevamente. Perdimos 2-0 allá y ganamos 1-0 en casa. Al final del partido viví la mejor demostración de amor de mi vida. Peleamos, River fue mejor, pero peleamos hasta el minuto 95 y el hincha estuvo firme, aplaudiendo, cantando... Estaban llorando, lo podías ver en sus caras, porque perdimos, pero estaban orgullosos de nosotros. Fue una muestra de amor mutuo, respeto mutuo. Fue increíble. Me encantó. Amo a esta gente. Es increíble", relató a continuación.

El sueño pendiente de De Rossi en Boca

En la misma sintonía, confesó que aún le queda un sueño pendiente con el cuadro de la Ribera: "Me encantaría volver para dirigir a Boca. Dejé esa puerta abierta porque quiero volver. Crecí viendo clips sobre Maradona y la Bombonera. Me enamoré del estadio y del amor que tienen los hinchas por el estadio. Creo que es similar a lo que sentimos aquí en Roma", reveló.

Y se refirió además a cómo se vive la pasión por el deporte en suelo argentino, según pudo apreciar durante el semestre que estuvo en el país: "El fútbol en Argentina es como una religión. Creo que todos los que aman el fútbol deberían ver un partido en la Bombonera", apuntó De Rossi.