La fuerte advertencia de Russo sobre el mercado de pases de San Lorenzo y Andries Noppert: "Es muy difícil..."

San Lorenzo tuvo un muy mal 2024 tanto en lo deportivo, como en lo económico y lo institucional. En medio de la crisis que atraviesa en todos esos ámbitos, este 2025 que acaba de comenzar no parece ser muy alentador en un principio y eso se puede ver en el magro mercado de pases que están realizando, en el que solamente pudieron incorporar hasta ahora al mediocampista Emanuel Cecchini.

A esta situación se refirió este lunes Miguel Ángel Russo en la previa del amistoso contra Nacional de Montevideo por la Serie Río de la Plata: "Estamos trabajando en sumar incorporaciones. El mercado argentino y el extranjero son muy difíciles. Tienen que pasar muchas cosas. Estamos laburando bien, tengo optimismo; vamos a armar un plantel", advirtió ante el micrófono de ESPN.

La advertencia de Russo sobre el mercado de pases

En ese sentido, dio detalles acerca de qué puestos están buscando reforzar en Boedo, a pesar de las dificultades: "Estamos negociando por un arquero (se trataría de un europeo y no es Andries Noppert, guardameta de Países Bajos) y nos vendrían bien centrales, volantes y algún delantero y extremo. Hay posiciones que son importantes para tener una buena competencia", apuntó.

Por otro lado, fue consultado por la gran cantidad de bajas (unas 12 hasta el momento) que se produjeron en este mercado. "Actualmente, si los jugadores quieren irse es muy difícil retenerlos. Es una situación que excede a San Lorenzo y pertenece al fútbol argentino por cuestiones económicas", reconoció el DT.

Las declaraciones de Russo respecto de Noppert

Finalmente, habló sobre Noppert, el arquero neerlandés que expresó sus deseos de jugar en el Ciclón, pero bajó las expectativas: "Más allá de si me gusta o no, soy muy cauteloso con estas cosas. Creo que hay cosas que se inflan demasiado, que salen sin el visto bueno de nadie. La posibilidad me parece muy remota y hoy estamos enfocados en otra cosa. Pido silencio para que llegue a buen puerto, porque todo lo que se hace sin ruido se completa. Respeto al periodismo, pero no se puede contar todo antes", sentenció Russo.