La cruda confesión de un Top 10: “No veía la razón de vivir la vida”

Comenzó el Australian Open 2025 y en la madrugada del martes debutará el número 9 del ranking, el ruso Andrey Rublev, uno de los mejores tenistas del mundo y ex Top 5, pero que ha lidiado el año pasado con serios problemas psicológicos y de conducta. En la antesala de su partido en Melbourne ante João Fonseca, Rublev habló sin filtro de todos sus “demonios”.

En una entrevista con The Guardian, el moscovita recordó cómo la temporada pasada estuvo marcada por una profunda depresión y crisis emocional. “Definitivamente ahora me siento mucho mejor. Todavía no estoy en el lugar en el que me gustaría estar pero al menos tengo una base. Tengo algo en lo que puedo apoyarme porque, hace medio año, llegué al peor momento de mi vida en cuanto a cómo me siento conmigo mismo”, expresó.

Rublev expuso sin escrúpulos todas sus luchas. (Foto: archivo)

El año pasado, en Wimbledon, en una derrota ante el argentino Francisco Comesaña, Rublev se llegó a golpear la raqueta contra la rodilla en varias ocasiones al punto de hacer sangrar su pierna. Recordó aquella época como la más dura: “Fue después de Wimbledon. Ese fue el peor momento al que me enfrenté conmigo mismo. No tenía nada que ver con el tenis. Tenía que ver conmigo mismo…”.

Y continuó: “Fue como que después de ese momento no veía la razón de vivir la vida. ¿Para qué? Ya sé que suena un poco dramático, pero los pensamientos dentro de mi cabeza me estaban matando, creándome mucha ansiedad, y no podía soportarlo más. Ahí empecé a tener un poco de bipolaridad, no sé si se puede decir así, pero el que hizo ese nuevo comienzo fui yo. Ahora me siento mejor. Puedo ver las cosas que estaban pasando”.

Así quedó la rodilla del ruso luego de autoflagelarse con la raqueta. (Foto: captura)

Hoy, el moscovita, 9º del ranking ATP, dejó atrás las pastillas antidepresivas y se siente mejor que hace un tiempo, pero entiende que tiene un largo camino por recorrer. Y mira con vergüenza sus acciones del pasado: “Al principio, por supuesto, me sentía mal, avergonzado, porque no soy ese tipo de persona. No es agradable verlo. Ahora, que me conozco más a mí mismo, me siento más tranquilo. Estoy en un lugar mucho mejor. Cuando veo esos videos es como si estuviera en una vida anterior. Siento que esa persona ya no soy yo”. El Australian Open espera por él y quiere volver a verlo sonreír.