El San Miguel de Battaglia firmó otros dos refuerzos top: uno es exBoca

El Club Atlético San Miguel pretende ser uno de los grandes protagonistas de la Primera Nacional en este 2025. Primero, sorprendió al contratar como entrenador nada menos que a Sebastián Battaglia, ex director técnico de Boca y Huracán. Y luego, con los refuerzos, a los cuales se sumaron dos de élite.

San Miguel ya había acordado la llegada del ex mediocampista de Boca Cristian “Pichi” Erbes, de Agustín Lavezzi, Bruno Nasta, Emanuel Denning y Claudio Mosca, entre otras figuras. Ahora, se sumaron dos apellidos de peso: los de Brahian Alemán y Gino Peruzzi.

BRAHIAN ALEMÁN Y GINO PERUZZI, NUEVOS REFUERZOS DE SAN MIGUEL uD83DuDCA3uD83DuDFE2



El equipo que conduce Sebastián Battaglia en la Primera Nacional tiene todo acordado para sumar a los dos experimentados futbolistas. pic.twitter.com/SNiOsY6ywm — TyC Sports (@TyCSports) January 13, 2025

El uruguayo Alemán, exArsenal, Unión, Banfield, Gimnasia de la Plata y Tigre, terminó su contrato con Universidad de Concepción de Chile, mientras que Peruzzi, con pasado en San Lorenzo, Vélez y Boca, quedó libre de Atlético Tucumán.

El equipo de Battaglia, que el año pasado terminó 8º en la Primera Nacional y cayó en la primera ronda del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional en manos de Deportivo Madryn, pretende este año lograr el ansiado ascenso y no escatimó a la hora de potenciar el plantel.

Otra figura que había estado cerca del Verde, aunque su llegada finalmente no se concretó, fue Emiliano Vecchio. El exRosario Central y Racing terminó su paso por Unión Española de Chile y su futuro aún no está resuelto; hubo negociaciones con la dirigencia de San Miguel, pero no llegaron a buen puerto.