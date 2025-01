La llamativa frase de Frank Kudelka al referirse al inminente pase de Williams Alarcón a Boca: "Que disfrute..."

Las conversaciones entre Boca y Huracán por Williams Alarcón siguen siendo tema central en el mercado de pases. El Xeneize ofreció 2,5 millones de dólares brutos, sumando la deuda por Franco Cristaldo, pero el Globo quiere 3 millones limpios más la cancelación de la deuda. Las posturas aún no encuentran un punto medio.

Williams Alarcón fue una de las figuras del Huracán tercero de la pasada Liga Profesional.

En Parque Patricios sostienen que la cifra planteada por Boca no alcanza a cubrir las expectativas. Huracán pretende un monto más cercano a la cláusula de salida del chileno, que ronda los 5 millones de dólares. Además, necesitan resolver las inhibiciones impuestas por FIFA, que complican su margen de maniobra en este mercado.

Mientras tanto, en Boca son optimistas. En el Consejo de Fútbol creen que llegarán a un acuerdo. Una vez que esto ocurra, deberán negociar los términos contractuales con el jugador. El club planea adquirir el 80% del pase, mientras el 20% restante quedará en manos de Unión La Calera, el club chileno que lo transfirió al Globito.

Qué dijo Kudelka sobre el futuro de Alarcón

Frank Kudelka, técnico de Huracán, habló desde Montevideo, donde el equipo realiza la pretemporada. “La situación de Alarcón es de incertidumbre para todos. Mis palabras siempre son de expectativas, y para con él que disfrute el momento porque no deja de ser un punto importante para su carrera, el cual hay que acompañar y ayudar. Creo que es algo que debe ser libre de egoísmo de nuestra parte porque si así no fuese lo quisiéramos retener y cada uno estaría persiguiendo sus objetivos. En concreto no tengo nada, pero tanto a él como a otros jugadores no dejamos de tenerlos dentro de un abanico de posibilidades de que emigren ”, comentó el entrenador.

De cerrarse la incorporación, el Xeneize alcanzaría el límite de extranjeros permitido por AFA. Esto obligará a Fernando Gago a gestionar quiénes firman planilla en cada partido, ya que solo cinco podrán hacerlo. No se descarta que Boca evalúe ofertas por algunos de los jugadores con más antigüedad en el plantel.