Con dos dudas, Berti perfila su Independiente Rivadavia modelo 2025

Independiente Rivadavia trabaja a sol y sombra para llegar lo mejor posible al debut de la temporada modelo 2025. Luego de las jornadas en doble turno, el equipo que comanda Alfredo Berti activó la cuenta regresiva pensando en el estreno ante Newell's Old Boys (jueves 23 de enero desde las 21.30 como visitante).

El primer punto positivo es que la estructura casi no se resintió porque apenas se fueron dos jugadores titulares: Franco Romero y Tobías Ostchega. Justamente, uno de esos huecos es la principal preocupación del entrenador leproso, teniendo en cuenta que el volante central fue de lo mejor en la pasada campaña.

Romero dejó un hueco sensible en el once.

El mercado de pases llegó con dos jugadores para reforzar esa zona: Amato y Bottari pelearán por un lugar en el centro del campo, en lo que es hoy el principal interrogante que debe definir el entrenador. Ambos llegan con buenas referencias y mostraron cosas interesantes en las primeras prácticas.

Otra de las dudas tiene que ver con la zaga central, donde no salió nadie pero sí donde hay muchas opciones. Los titulares terminaron siendo Studer y Villalba pero el nivel que exhibió el uruguayo Leonard Costa lo mete de lleno en la pelea. A ellos hay que sumar a Flores y Valenti como otras alternativas, en una disputa que será reñida.

El resto del once no distará mucho del que terminó jugando: Centurión en el arco, Luciano Abecasis, Thomas Ortega, Diego Tonetto, Mauricio Cardillo, Sebastián Villa y Victorio Ramis se perfilan para iniciar el año, al menos en el primer encuentro. Después, será cuestión del nivel que cada uno muestre para ver si logran sostenerse dentro de un once que tendrá mucha competencia en todas las líneas.